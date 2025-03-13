Хинштейн сообщил, сколько человек эвакуировано из Суджанского района

В Курской области началась масштабная операция по эвакуации жителей Суджанского района с территорий, освобожденных после недавних боевых действий. Всего вывезено уже более 120 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Со вчерашнего дня по состоянию на утро 13 марта из Суджи вывезено 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией», — написал он в telegram-канале. Хинштейн добавил, что власти и волонтерские организации активно оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим. Кроме того, на местах организованы пункты для оперативного восстановления документов, потерянных в результате конфликта.
Ранее в Курской области были обнаружены почти 100 человек, ранее числившихся в списках пропавших без вести, сообщил помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов. Эта информация появилась после того, как были освобождены некоторые населенные пункты региона.
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