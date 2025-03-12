12 марта 2025

В Судже и ее окрестностях нашли около 100 пропавших без вести граждан

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Граждане находились в категории пропавших без вести
Граждане находились в категории пропавших без вести Фото:

В Курской области найдены почти 100 граждан, которые находились в списках без вести пропавших, сообщил помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов. Эта информация стала известна после освобождения ряда населенных пунктов в регионе.

«Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов в беседе с РИА Новости.

Данные о пропавших гражданах активно обновлялись в последние месяцы. В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан. В феврале число пропавших увеличилось до около 2 тысяч человек.

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В Курской области найдены почти 100 граждан, которые находились в списках без вести пропавших, сообщил помощник главы МЧС РФ Юрий Мезинов. Эта информация стала известна после освобождения ряда населенных пунктов в регионе. «Важно, что 90% процентов тех, кого мы вывозим, а это больше 100 человек уже на этот момент, я точно сейчас не знаю цифру, но 90% у нас в списках без вести пропавших. То есть это семьи сейчас обретут своих близких, представляете, вот эти все, больше полугода ничего не знать, не видеть. И вот сейчас, представляете, какой праздник», — сказал Мезинов в беседе с РИА Новости. Данные о пропавших гражданах активно обновлялись в последние месяцы. В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан. В феврале число пропавших увеличилось до около 2 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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