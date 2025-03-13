ВС поддержал взыскание сотен млрд рублей с «крабового короля» Олега Кана

Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих судов, подтвердив взыскание более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая известного «крабового короля» Олега Кана. Постановления были вынесены после иска Генпрокуратуры РФ, свидетельствуют материалы дела.
«(Судья ВС Владимир Попов — прим. URA.RU) пришел к выводу об отсутствии оснований, … по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — передает РИА Новости материалы дела. Попов, рассмотрев кассационные жалобы 17 ответчиков, не нашел оснований для их удовлетворения.
По данным судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения дела, установлено, что деятельность ответчиков была под контролем иностранных инвесторов и носила совместный умысел нарушать законодательство РФ. Это действие признано угрожающим экономической безопасности страны и причиняющим значительный ущерб водным биологическим ресурсам.
В марте прошлого года суд обязал несколько рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока и их руководителей выплатить 358,7 миллиарда рублей. В числе ответчиков оказался известный предприниматель Олег Кан. Иск затрагивал интересы 19 физических лиц и 21 компании, пишет RT. Кан объявлен в международный розыск.
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