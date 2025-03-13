Baza: в Москве горит ТЭЦ. Видео

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Причина пожара пока неизвестна, передает Baza
Причина пожара пока неизвестна, передает Baza Фото:

Теплоэлектроцентраль загорелась в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ТЭЦ горит на 3-ей Хорошевской улице в Москве», — сообщает telegram-канал. По его данным, к месту едут оперативные службы. Причина пожара пока неизвестна. 

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Теплоэлектроцентраль загорелась в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «ТЭЦ горит на 3-ей Хорошевской улице в Москве», — сообщает telegram-канал. По его данным, к месту едут оперативные службы. Причина пожара пока неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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