Причина пожара пока неизвестна, передает Baza
Теплоэлектроцентраль загорелась в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«ТЭЦ горит на 3-ей Хорошевской улице в Москве», — сообщает telegram-канал. По его данным, к месту едут оперативные службы. Причина пожара пока неизвестна.
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