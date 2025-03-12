Машина находится в пользовании 17 лет и все еще на ходу
В Тюмени на продажу выставлен автомобиль Chevrolet Lanos. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая иномарка в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 60 000 рублей.
«Автомобиль Chevrolet Lanos, 2008 года выпуска. Машина на ходу. Цена продажи — 60 000 рублей», — говорится в тексте объявления.
В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 146 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и, как уверяет продавец, не участвовала в ДТП.
Эта самая бюджетная иномарка, выставленная на продажу в Тюмени
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!