12 марта 2025

В Тюмени за 60 тысяч рублей продают самую дешевую иномарку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина находится в пользовании 17 лет и все еще на ходу
Машина находится в пользовании 17 лет и все еще на ходу Фото:

В Тюмени на продажу выставлен автомобиль Chevrolet Lanos. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая иномарка в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 60 000 рублей.

«Автомобиль Chevrolet Lanos, 2008 года выпуска. Машина на ходу. Цена продажи — 60 000 рублей», — говорится в тексте объявления.

В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 146 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и, как уверяет продавец, не участвовала в ДТП.

Эта самая бюджетная иномарка, выставленная на продажу в Тюмени
Эта самая бюджетная иномарка, выставленная на продажу в Тюмени
Фото:

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В Тюмени на продажу выставлен автомобиль Chevrolet Lanos. На сайте бесплатных объявлений это самая дешевая иномарка в городе, доступная к покупке. Лот оценивают в 60 000 рублей. «Автомобиль Chevrolet Lanos, 2008 года выпуска. Машина на ходу. Цена продажи — 60 000 рублей», — говорится в тексте объявления. В объявлении также сказано, что пробег автомобиля составляет 146 тысяч километров. Машина с механической коробкой передач и, как уверяет продавец, не участвовала в ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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