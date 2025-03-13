Во всех православных церквях 14 марта вспоминают о святой Евдокии Илиопольской. В народе же эта дата превратилась в праздник Евдокии Свистуньи, со своими приметами и традициями. О том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Традиции на Евдокию Свистунью 14 марта
Вот уже несколько сотен лет праздник Евдокии Свистуньи ассоциируется в народе с приходом весны. Каждый год крестьяне праздновали его на широкую ногу: собирались вместе, веселились и устраивали гуляния. Отдельной традицией было залезть на крышу амбара или пригорка и запеть: «Весна красна, что ты нам принесла? Красное личико!».
Но не только о веселье думали люди в этот день. Также крестьяне начинали готовиться к скорым работам в полях и будущем урожае, поэтому уже 14 марта начинали готовиться к труду и искать помощников.
Свистуньей же Евдокию прозвали за то, что обычно в этот день дули сильные ветра. Но есть и еще одна версия: согласно ей, 14 марта многие животные просыпаются от зимней спячки и начинают кричать, намекая на приближение весны.
Еще одно название праздника: Авдотья Плющиха — потому что весной снег начинает раздирать на клочки и буквально «плющить». В народе верили, что талая вода, полученная из снега 14 марта, обладает особенной целебной силой.
Что можно и нельзя делать 14 марта
На праздник Евдокии Свистуньи разрешалось устроить настоящий праздник: позвать всех друзей и знакомых и провести веселое застолье. Но перед этим стоит провести ритуалы, которые помогут приблизить весну. Для этого мужчины 14 марта сбивали сосульки и сметали снег с крыш.
Женщины же в это время начинали ткать. Считалось, что вещи, связанные 14 марта, обладают особенной силой и приносят удачу. Особенно, если изделие окунуть в талую воду.
А вот озвучивать планы на будущее на праздник не стоит — считалось, что тогда они точно не сбудутся. Дорогостоящие покупки также следует отложить, чтобы не прогадать и не потерять много денег. В доме на Евдокию Свистунью все старались ладить и не допускать конфликтов, ведь если поругаться в праздник, то ссора затянется на долгие дни.
Приметы на Евдокию Свистунью 14 марта
В праздник Евдокии Свистуньи крестьяне очень внимательно следили за погодой — ведь по обстановке за окном становилось понятно, чего ждать в ближайшем будущем. Например, теплый ветер 14 марта намекал на то, что лето окажется дождливым. Хорошая погода указывала на то, что и в июне не будет осадков и заморозков. А снегопад на праздник ждали все грибники — осадки в этот день предвещали большой урожай грибов осенью.
История праздника
Святая Евдокия появилась на свет во II веке в Финикии, где сейчас располагается Ливан. Девушка с юных лет отличалась красотой и обаянием, чем решила воспользоваться. В юности к Евдокии приезжали поклонники со всего мира и платили ей немалые деньги, лишь бы побыть с красавицей несколько ночей.
Так Евдокия сколотила состояние. Но однажды в ее город приехал инок Герман. Прогуливаясь по улицам, святая услышала, как он читает отрывок из Библии: слова о страшном суде и втором пришествии Христа так напугали девушку, что она решила изменить свою жизнь.
Евдокия раздала все сбережения нуждающимся и ушла в монастырь. В течение долгих лет святая служила Богу, и даже возглавила обитель. За преданность вере Христос наделил ее силой исцелять недуги людей молитвой.
Когда о чудесах Евдокии узнал император Антонин, он обвинил святую в колдовстве и приказал казнить. Но память о Евдокии сохранилась и стала для верующих примером духовного преображения человека.
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