Куйвашев устроил проверку молодому заму — на скандальных выборах

К выборам мэра в Березовском привлекли замгубернатора Детченю

13 марта 2025 в 14:58 Размер текста - 17 +

Для Ивана Детчени, который занял пост замгубернатора в октябре, это будет первая серьезная проверка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привлек к разрешению политического кризиса в Березовском, где дума срывает переизбрание на новый срок действующего мэра Евгения Писцова, своего нового заместителя Ивана Детченю, руководителя аппарата правительства. И тот уже вступил в консультации. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к разным сторонам конфликта. «Детченя теперь отвечает за взаимодействие [мэра Евгения] Писцова с думой», — описал расклад один из собеседников агентства. По словам другого, политическому вице-губернатору Олегу Чемезову поручены переговоры с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским, которого областные власти считают основным идеологом депутатского протеста (сам Брозовский это отрицает). Новость по теме «Задача — снести главу»: свердловский мэр раскритиковал думу после провала на выборах И Детченя, и Чемезов к выполнению задач уже приступили. Чемезов встретился с Брозовским 10 марта, и по итогам беседы наметилось «сближение позиций», сказал третий источник. А на прошлой неделе Детченя общался с думой около двух с половиной часов. «Детченя больше слушал: от Писцова и депутатов звучали взаимные претензии, слова негодования, были и справедливые требования. Детченя обозначил, что резиденция — не враг думы, у команды губернатора есть искренний запрос на то, чтобы разобраться в ситуации и помочь найти контакт. По некоторым вопросам определенные компромиссы были достигнуты, но впереди еще много работы», — поделился еще один собеседник. Планируется, что Писцов с депутатами будут общаться в ежедневном режиме. Администрация проведет переоценку депутатских обращений, которые зачастую блокируются (и это одна из ключевых претензий оппозиции). К некоторым встречам будут подключаться Детченя и полпред губернатора в Южном округе Владимир Шауракс. «Первоочередная задача — показать, что стороны лояльны. Если удастся найти точки соприкосновения, то можно предположить, что конце марта-начале апреля удастся выйти на новый конкурс», — поделился источник. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. До финального голосования в итоге допустили мэра и Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она была техническим кандидатом, но выиграла. Однако принимать присягу отказалась. Этот политический анекдот обсуждала вся страна. Губернатор Евгений Куйвашев, как рассказывало URA.RU в последних «Слухах», был очень недоволен работой подчиненных. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев привлек к разрешению политического кризиса в Березовском, где дума срывает переизбрание на новый срок действующего мэра Евгения Писцова, своего нового заместителя Ивана Детченю, руководителя аппарата правительства. И тот уже вступил в консультации. Об этом URA.RU рассказали несколько источников, близких к разным сторонам конфликта. «Детченя теперь отвечает за взаимодействие [мэра Евгения] Писцова с думой», — описал расклад один из собеседников агентства. По словам другого, политическому вице-губернатору Олегу Чемезову поручены переговоры с депутатом заксобрания Вячеславом Брозовским, которого областные власти считают основным идеологом депутатского протеста (сам Брозовский это отрицает). И Детченя, и Чемезов к выполнению задач уже приступили. Чемезов встретился с Брозовским 10 марта, и по итогам беседы наметилось «сближение позиций», сказал третий источник. А на прошлой неделе Детченя общался с думой около двух с половиной часов. «Детченя больше слушал: от Писцова и депутатов звучали взаимные претензии, слова негодования, были и справедливые требования. Детченя обозначил, что резиденция — не враг думы, у команды губернатора есть искренний запрос на то, чтобы разобраться в ситуации и помочь найти контакт. По некоторым вопросам определенные компромиссы были достигнуты, но впереди еще много работы», — поделился еще один собеседник. Планируется, что Писцов с депутатами будут общаться в ежедневном режиме. Администрация проведет переоценку депутатских обращений, которые зачастую блокируются (и это одна из ключевых претензий оппозиции). К некоторым встречам будут подключаться Детченя и полпред губернатора в Южном округе Владимир Шауракс. «Первоочередная задача — показать, что стороны лояльны. Если удастся найти точки соприкосновения, то можно предположить, что конце марта-начале апреля удастся выйти на новый конкурс», — поделился источник. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. До финального голосования в итоге допустили мэра и Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она была техническим кандидатом, но выиграла. Однако принимать присягу отказалась. Этот политический анекдот обсуждала вся страна. Губернатор Евгений Куйвашев, как рассказывало URA.RU в последних «Слухах», был очень недоволен работой подчиненных. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.