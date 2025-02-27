«Задача — снести главу»: свердловский мэр раскритиковал думу после провала на выборах

Глава Березовского Писцов раскритиковал думу после проигрыша на выборах
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Заседание в Березовской гордуме. Березовский, писцов евгений
Евгений Писцов, возглавляющий город с 2011 года, найти общий язык с депутатами не может Фото:
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Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, проигравший выборы жене своего водителя, обвинил депутатов гордумы в том, что они выполняют поставленную задачу — «снести его». Он выступил перед ними на заседании думы днем 27 февраля и озвучил свои претензии, передает корреспондент URA.RU.

«У меня вопрос к депутатам, входившим в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы. Почему вы вчетвером единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Еланцева (юрист из Екатеринбурга, также баллотировался в мэры, — прим. URA.RU), водителя без образования и других людей без опыта работы. И единогласно проголосовали против допуска в финал действующего главы, который вывел муниципалитет объективно на ведущие позиции», — задал вопрос Писцов.

По его мнению. депутаты выполняют поставленную задачу — снести его. И пока, признал он, достаточно успешно. Еще одно обвинение, которое прозвучало от Писцова в адрес депутатов — о «демонизации администрации». Он считает, что конфликт раздут искусственно, а информация о деятельности чиновников зачастую искажена.

Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз. Все из-за того, что команда губернатора, поддерживающая кандидатуру Писцова, пыталась договориться с нелояльными к нему депутатами (а таких большинство). До финального голосования в итоге допустили его и спойлера Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она выиграла, но принимать присягу отказалась. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.

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Глава Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, проигравший выборы жене своего водителя, обвинил депутатов гордумы в том, что они выполняют поставленную задачу — «снести его». Он выступил перед ними на заседании думы днем 27 февраля и озвучил свои претензии, передает корреспондент URA.RU. «У меня вопрос к депутатам, входившим в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы. Почему вы вчетвером единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Еланцева (юрист из Екатеринбурга, также баллотировался в мэры, — прим. URA.RU), водителя без образования и других людей без опыта работы. И единогласно проголосовали против допуска в финал действующего главы, который вывел муниципалитет объективно на ведущие позиции», — задал вопрос Писцов. По его мнению. депутаты выполняют поставленную задачу — снести его. И пока, признал он, достаточно успешно. Еще одно обвинение, которое прозвучало от Писцова в адрес депутатов — о «демонизации администрации». Он считает, что конфликт раздут искусственно, а информация о деятельности чиновников зачастую искажена. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз. Все из-за того, что команда губернатора, поддерживающая кандидатуру Писцова, пыталась договориться с нелояльными к нему депутатами (а таких большинство). До финального голосования в итоге допустили его и спойлера Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она выиграла, но принимать присягу отказалась. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.
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