Власти обязали пермские управляющие компании срочно убрать с крыш сосульки

Власти Пермского края потребовали от управляющих компаний и ТСЖ региона срочно почистить кровли жилых домов от наледи и сосулек. Причиной послужило резкое потепление, в результате которого увеличился риск схода льда с крыш и падения его на людей.
«Всем управляющим организациям! В связи с сезонными колебаниями температуры воздуха, возникновением угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, с целью предотвращения несчастных случаев, требуем! Срочно обеспечить комплекс мер по очистке крыш и конструктивных элементов многоквартирных домов от снега, снежных навесов и наледи», — сообщается на странице региональной инспекции государственного жилищного надзора в соцсети «ВКонтакте».
Управляющие компании и ТСЖ пермские власти также обязали регулярно проводить осмотры многоквартирных домов и чистить придомовые территории от снега и наледи. Жителей региона предупредили о необходимости соблюдать осторожность. «Не подходите близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и „сосулек“ на крышах, обходите места возможного их обрушения. Особое внимание уделяйте безопасности детей», — сказано в сообщении краевой ИГЖН.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришла оттепель. Это произошло из-за распространения на европейской части РФ тропической воздушной массы из Северной Африки. Пик потепления синоптики прогнозируют на субботу, 15 марта.
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