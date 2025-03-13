Челябинцы отказываются сообщать властям о своих лошадях

© Служба новостей «URA.RU»
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На учет владельцы поставили меньше трети своих лошадей
На учет владельцы поставили меньше трети своих лошадей Фото:

Жители Челябинской области не спешат сообщать властям об имеющихся у них лошадях. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в созданную систему учета попало только 29,6% имеющегося поголовья этих копытных.

«В систему учета животных „Хорриот“ владельцы внесли только 86,5% имеющегося поголовья крупного рогатого скота (КРС) и 29,6% лошадей. При этом идентификация животных является базовым элементом в системе контроля за эпизоотической ситуацией в стране», — подчеркнули URA.RU в ведомстве.

Только челябинских свиней пересчитали полностью. В системе в настоящий момент зарегистрировано 141,8 тысячи голов КРС, 22,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, 996,5 тысячи свиней, 5,9 тысячи лошадей и 20,9 млн птицы. Из птиц в регионе разводят кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. Учет лошадей должен был завершиться 1 марта.

Вопрос переписи животных обсудили на совещании в региональном минсельхозе. В мероприятии приняли участие главы всех муниципалитетов. Они согласились с первостепенностью задачи учета.

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Жители Челябинской области не спешат сообщать властям об имеющихся у них лошадях. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в созданную систему учета попало только 29,6% имеющегося поголовья этих копытных. «В систему учета животных „Хорриот“ владельцы внесли только 86,5% имеющегося поголовья крупного рогатого скота (КРС) и 29,6% лошадей. При этом идентификация животных является базовым элементом в системе контроля за эпизоотической ситуацией в стране», — подчеркнули URA.RU в ведомстве. Только челябинских свиней пересчитали полностью. В системе в настоящий момент зарегистрировано 141,8 тысячи голов КРС, 22,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, 996,5 тысячи свиней, 5,9 тысячи лошадей и 20,9 млн птицы. Из птиц в регионе разводят кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. Учет лошадей должен был завершиться 1 марта. Вопрос переписи животных обсудили на совещании в региональном минсельхозе. В мероприятии приняли участие главы всех муниципалитетов. Они согласились с первостепенностью задачи учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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