Челябинцы отказываются сообщать властям о своих лошадях

Жители Челябинской области не спешат сообщать властям об имеющихся у них лошадях. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в созданную систему учета попало только 29,6% имеющегося поголовья этих копытных.
«В систему учета животных „Хорриот“ владельцы внесли только 86,5% имеющегося поголовья крупного рогатого скота (КРС) и 29,6% лошадей. При этом идентификация животных является базовым элементом в системе контроля за эпизоотической ситуацией в стране», — подчеркнули URA.RU в ведомстве.
Только челябинских свиней пересчитали полностью. В системе в настоящий момент зарегистрировано 141,8 тысячи голов КРС, 22,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, 996,5 тысячи свиней, 5,9 тысячи лошадей и 20,9 млн птицы. Из птиц в регионе разводят кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. Учет лошадей должен был завершиться 1 марта.
Вопрос переписи животных обсудили на совещании в региональном минсельхозе. В мероприятии приняли участие главы всех муниципалитетов. Они согласились с первостепенностью задачи учета.
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