«Вода заливает балкон и комнаты»: челябинцы три года живут с протекающей кровлей

Жильцы верхних этажей дома №52 по улице 40 лет Победы в Челябинске третий год живут с протекающей крышей. Вода заливает балконы, а в некоторых квартирах и комнаты. Как они сообщили URA.RU, управкомпания обещает вызвать альпинистов для ремонта кровли, но дальше обещаний дело не заходит.
«Каждый год одно и тоже — после зимы и в сезон дождей балкон и некоторые комнаты превращаются в озеро. Вода с крыши попадает внутрь, заливает пол. Обращения в управляющую компанию результата не принесли. Нам обещали, что вызовут альпинистов, которые залатают кровлю. Но так никто и не прибыл», — жалуются жильцы.
По словам жителей, управляйка закрывает глаза на заявки о ремонте, отправленные в личном кабинете. Некоторые из них (заявок) висят с лета 2024 года. Статус у них не меняется.
Обслуживанием дома занимается компания «Домоуправ». URA.RU направило запрос в компанию. Ответ будет опубликован после получения.
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