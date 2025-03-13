Каждый второй челябинский школьник мечтает стать руководителем

В Челябинске 67% опрошенных школьников мечтают в будущем занять руководящую должностью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«67% челябинских школьников мечтают занять руководящую должность в будущем. По их мнению, для этого необходим большой опыт работы в своей сфере (25%), наличие лидерских качеств (23%). Высокий уровень образования важным считают только 18% опрошенных», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Опрос был проведен совместно с образовательной компанией MAXIMUM Education.
В Челябинске среди действующих руководителей больше всего бывших отличников в сфере образования (62%), а также области науки и медицины (51%). В производстве, IT-сфере, сфере финансов и на госслужбе большинство руководителей (от 54% до 61%) — бывшие хорошисты. Отличников там от 25 до 27%.
Больше половины (54%) челябинских топ-менеджеров считают школьные оценки важными — они мотивируют работать и достигать высоких результатов. 24% отмечают, что без хороших оценок невозможно поступить в престижный вуз. 45% действующих челябинских руководителей считают важными оценки своих детей. Лишь 2% опрошенных назвали оценки и высшее образование малозначимыми для будущего своих детей.
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