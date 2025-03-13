В Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой

В Пермском крае уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.
«По итогам февраля 2025 года медианные предложения работодателей и зарплатные ожидания пермских соискателей практически сравнялись. Они составили 60,3 тысячи рублей и 60 тысяч рублей, соответственно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за два года ожидания по зарплате выросли на 50%. Компании тоже стали предлагать больше. В среднем они увеличили заработную плату для соискателей на 34%. По данным опроса работодателей аналитики сделали вывод, что рост зарплат продолжится.
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