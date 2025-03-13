В Пермском крае желаемая зарплата сравнялась с предлагаемой

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Работодатели увеличили зарплату для соискателей
Работодатели увеличили зарплату для соискателей Фото:

В Пермском крае уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru.

«По итогам февраля 2025 года медианные предложения работодателей и зарплатные ожидания пермских соискателей практически сравнялись. Они составили 60,3 тысячи рублей и 60 тысяч рублей, соответственно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за два года ожидания по зарплате выросли на 50%. Компании тоже стали предлагать больше. В среднем они увеличили заработную плату для соискателей на 34%. По данным опроса работодателей аналитики сделали вывод, что рост зарплат продолжится.

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В Пермском крае уровень ожидаемой зарплаты вырос до 60 тысяч рублей. Этот показатель достиг среднего заработка, который предлагают компании, сообщили URA.RU в пресс-службе hh.ru. «По итогам февраля 2025 года медианные предложения работодателей и зарплатные ожидания пермских соискателей практически сравнялись. Они составили 60,3 тысячи рублей и 60 тысяч рублей, соответственно», — сказано в сообщении. Уточняется, что за два года ожидания по зарплате выросли на 50%. Компании тоже стали предлагать больше. В среднем они увеличили заработную плату для соискателей на 34%. По данным опроса работодателей аналитики сделали вывод, что рост зарплат продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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