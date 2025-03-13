Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

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ВС РФ освободили и зачистили все населенные пункты вокруг Суджи, заявил Алаудинов
ВС РФ освободили и зачистили все населенные пункты вокруг Суджи, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, эти территории еще предстоит «доработать, дочистить».

«Сейчас остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС.

Командир «Ахмата» подчеркнул важность освобождения Суджи, которая была ключевым объектом в оборонительной системе противника. «Переоценить освобождение Суджи невозможно, потому что это был основной город, вокруг которого в принципе противник строил всю свою оборонительную систему», — утончил он.

ВС РФ продолжают работать в регионе. Генерал-лейтенант сообщил, что все населенные пункты вокруг Суджи уже освобождены и зачищены от ВСУ. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Суджи. ВС РФ выдавливают остатки украинских сил из Курской области.

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В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, эти территории еще предстоит «доработать, дочистить». «Сейчас остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить», — заявил Алаудинов. Его слова передает ТАСС. Командир «Ахмата» подчеркнул важность освобождения Суджи, которая была ключевым объектом в оборонительной системе противника. «Переоценить освобождение Суджи невозможно, потому что это был основной город, вокруг которого в принципе противник строил всю свою оборонительную систему», — утончил он. ВС РФ продолжают работать в регионе. Генерал-лейтенант сообщил, что все населенные пункты вокруг Суджи уже освобождены и зачищены от ВСУ.  Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении Суджи. ВС РФ выдавливают остатки украинских сил из Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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