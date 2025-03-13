В Нижнем Новгороде задержаны сотрудники крупнейшего медвуза Приволжья

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В Нижегородской области в ПИМУ задержали двух работников вуза, там ведутся следственные действия
В Нижегородской области в ПИМУ задержали двух работников вуза, там ведутся следственные действия Фото:

Задержаны первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза. Их подозревают в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования. Об этом сообщили в СК РФ по Нижегородской области.

«По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Там же отметили, что задержанным в скором времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следствие установило, что в 2021 году задержанные, действуя в составе организованной группы, подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование в рамках федеральной программы. Между ПИМУ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку оборудования на сумму свыше 7 миллионов рублей, после чего средства были распределены между участниками группы.

С утра в вузе проходят следственные действия. Заведение работает в штатном режиме.

Ранее в регионе был задержан директор филиала РАНХиГС Александр Парамонов по подозрению в получении взятки. В вузе была налажена продажа дипломов без фактического обучения, передает «Царьград». 

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Задержаны первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза. Их подозревают в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования. Об этом сообщили в СК РФ по Нижегородской области. «По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Там же отметили, что задержанным в скором времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие установило, что в 2021 году задержанные, действуя в составе организованной группы, подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование в рамках федеральной программы. Между ПИМУ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку оборудования на сумму свыше 7 миллионов рублей, после чего средства были распределены между участниками группы. С утра в вузе проходят следственные действия. Заведение работает в штатном режиме. Ранее в регионе был задержан директор филиала РАНХиГС Александр Парамонов по подозрению в получении взятки. В вузе была налажена продажа дипломов без фактического обучения, передает «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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