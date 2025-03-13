В Нижнем Новгороде задержаны сотрудники крупнейшего медвуза Приволжья

Задержаны первый проректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза. Их подозревают в мошенничестве при закупке дорогостоящего медоборудования. Об этом сообщили в СК РФ по Нижегородской области.
«По подозрению в совершении данного преступления следователем СК России задержаны первый проректор и начальник контрактной службы ПИМУ, руководитель коммерческой организации», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Там же отметили, что задержанным в скором времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Следствие установило, что в 2021 году задержанные, действуя в составе организованной группы, подготовили документы с завышенными ценами на медоборудование в рамках федеральной программы. Между ПИМУ и коммерческой организацией был заключен контракт на поставку оборудования на сумму свыше 7 миллионов рублей, после чего средства были распределены между участниками группы.
С утра в вузе проходят следственные действия. Заведение работает в штатном режиме.
Ранее в регионе был задержан директор филиала РАНХиГС Александр Парамонов по подозрению в получении взятки. В вузе была налажена продажа дипломов без фактического обучения, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.