12 марта 2025

Редкая рыба попалась на удочку ямальской рыбачке. Видео

Рыбачка Иванова из Ноябрьска поймала пыжьяна на зимней рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбачка из Ноябрьска поймала ценную рыбу
Рыбачка из Ноябрьска поймала ценную рыбу Фото:

Ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы.

«Загадка. Кто угадает название рыбы — тому очень крупно повезет на рыбалке», — написала Анастасия Иванова на своей странице в VK.

Рыбаки в комментариях опознали рыбу — уловом оказался пыжьян. Любители отметили, что выловить эту особь породы сиговых не так просто. «Я каждый год надеюсь, но так и не поймал ни разу», — написал Дмитрий Чернов. «Муж мой тоже лет семь его ждал. Дождался! И целых три за два дня выловил. А я одного — как раз на нашу семью четыре», — ответила Иванова.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка из Ноябрьска Иванова наловила гору рыбы и ощутила релакс и умиротворение от процесса. В соцсети она также поделилась своей новой обновкой — ее новый зимний костюм лучший и самый теплый из всех, что она носила ранее.

Видео Анастасии Ивановой.

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Ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы. «Загадка. Кто угадает название рыбы — тому очень крупно повезет на рыбалке», — написала Анастасия Иванова на своей странице в VK. Рыбаки в комментариях опознали рыбу — уловом оказался пыжьян. Любители отметили, что выловить эту особь породы сиговых не так просто. «Я каждый год надеюсь, но так и не поймал ни разу», — написал Дмитрий Чернов. «Муж мой тоже лет семь его ждал. Дождался! И целых три за два дня выловил. А я одного — как раз на нашу семью четыре», — ответила Иванова. Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка из Ноябрьска Иванова наловила гору рыбы и ощутила релакс и умиротворение от процесса. В соцсети она также поделилась своей новой обновкой — ее новый зимний костюм лучший и самый теплый из всех, что она носила ранее. Видео Анастасии Ивановой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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