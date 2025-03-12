Ямальская рыбачка Анастасия Иванова поймала пыжьяна — рыба считается для любителей рыбалки редким и ценным уловом. Улов женщина показала в соцсетях и предложила рыболовам угадать местное название сибирской рыбы.
«Загадка. Кто угадает название рыбы — тому очень крупно повезет на рыбалке», — написала Анастасия Иванова на своей странице в VK.
Рыбаки в комментариях опознали рыбу — уловом оказался пыжьян. Любители отметили, что выловить эту особь породы сиговых не так просто. «Я каждый год надеюсь, но так и не поймал ни разу», — написал Дмитрий Чернов. «Муж мой тоже лет семь его ждал. Дождался! И целых три за два дня выловил. А я одного — как раз на нашу семью четыре», — ответила Иванова.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка из Ноябрьска Иванова наловила гору рыбы и ощутила релакс и умиротворение от процесса. В соцсети она также поделилась своей новой обновкой — ее новый зимний костюм лучший и самый теплый из всех, что она носила ранее.
Видео Анастасии Ивановой.
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