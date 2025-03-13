Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС, если Фридман останется под ними

Венгрия выступила с угрозой заблокировать продление санкций ЕС против около 2000 российских граждан, если из санкционного списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники внутри Евросоюза.
«Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций ЕС, введенных в отношении около 2000 россиян, если бизнесмен Михаил Фридман не будет исключен из списка», — сообщило издание. Уточняется, что венгерский посол в Европейском Союзе выдвинул требование исключить из санкционного списка Фридмана, который накопил свое состояние в России и переехал в Лондон десять лет назад. Позиция была озвучена в ходе встречи послов ЕС, посвященной обсуждению мер по сохранению санкций.
Сообщается, что изначально Венгрия предложила исключить из санкционных списков восемь российских бизнесменов, в том числе Алишера Усманова и Петра Авена. Но в итоге в списке остался только Фридман.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Фридмана и Авена о снятии с них санкций за период с февраля 2022 года по март 2023 года. Однако для исключения предпринимателей из черного списка ЕС необходимо отдельное решение Совета организации.
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