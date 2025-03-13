Пермяки через суд заставили пенсионерку перестать курить на балконе

Пожилая пермячка перестала курить на балконе после того, как с ней побеседовали судебные приставы. 75-летняя женщина ежедневно с интервалом в два часа курила на своем балконе. Дым через настежь открытые окна попадал в квартиру некурящих соседей.
«Это нарушало их права на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. Женщина в течение трех лет игнорировала жалобы соседей. Они пытались разрешить конфликтную ситуацию разными способами», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю на своем официальном сайте.
При этом жильцы дважды подавали на нее в суд. В итоге ей пришлось оплатить 5 тысяч рублей штрафа. После этого пермячка перестала беспокоить соседей. В случае если это повторится, приставы придут к ней вновь.
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