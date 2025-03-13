Лавров заявил о постоянном вранье Киева о перемирии

России необходимо установление устойчивого и постоянного мира на Украине, который бы учитывал устранение первопричин текущего кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине», — подчеркнул Лавров в комментарии для RT. Слова дипломата были опубликованы в telegram-канале СМИ.
Он высказал критику в адрес Киева и его европейских партнеров, напомнив, что те нарушали договоренности о перемирии с 2014 года. «Временное перемирие, как показывает вся история с 2014 года, оно объявлялось уже неоднократно. Это и минские договоренности, и договоренности, которые были разрушены путчем 2014 года, и договоренности в Стамбуле», — заявил Лавров.
Ранее в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. По итогам встречи было выпущено совместное заявление, в котором отмечается, что Киев дал согласие на прекращение огня сроком на тридцать дней и на подписание с Вашингтоном договоренности, касающейся полезных ископаемых. В ответ на это, Соединенные Штаты обещали немедленно возобновить оказание военной помощи Украине, а также продолжить передачу разведывательных данных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.