Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

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Путин заявил о наступлении ВС РФ на всем фронте
Путин заявил о наступлении ВС РФ на всем фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России наступает на всех участках боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Он подчеркнул, что российские войска создают условия для того, чтобы блокировать крупные подразделения противника. В Курской области населенные пункты вокруг Суджи российские военные берут «один за одним», добавил Путин. Трансляция пресс-конференции шла на телеканале «Россия 24».

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Армия России наступает на всех участках боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что российские войска создают условия для того, чтобы блокировать крупные подразделения противника. В Курской области населенные пункты вокруг Суджи российские военные берут «один за одним», добавил Путин. Трансляция пресс-конференции шла на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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