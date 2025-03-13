Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

Армия России наступает на всех участках боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Он подчеркнул, что российские войска создают условия для того, чтобы блокировать крупные подразделения противника. В Курской области населенные пункты вокруг Суджи российские военные берут «один за одним», добавил Путин. Трансляция пресс-конференции шла на телеканале «Россия 24».
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