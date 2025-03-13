Авария произошла на территории Чайковского округа
В Пермском крае на трассе Кукуштан — Чайковский погиб водитель легкового автомобиля Kia после столкновения с большегрузом MAN. ДТП произошло днем 13 марта, передает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительной данным, на 242-ом километре автодороги водитель Kia по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком MAN. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.
Дорожные полицейские устроили проверку. Все обстоятельства аварии уточняются.
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