Песков объяснил, почему «поплыл звук» на видео с Путиным

Песков: аудио на совещании Путина из Курской области рассинхронизировалось
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Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области
Песков объяснил ошибку со звуком на видео с Путиным из Курской области Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил причины возникновения звуковых ошибок в видеозаписи совещания Владимира Путина в Курской области. Он уточнил, что рассинхронизация аудио и видео произошла во время обработки записи, однако было решено не задерживать публикацию материала и выпустить его как можно скорее.

«Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется, „поплыл звук“, то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале.

Песков указал, что перед ними стоял выбор: либо потратить несколько часов на устранение неполадок и приведение всего в порядок, либо немедленно сообщить об этом общественности. Он также отметил, что после первичной публикации видеоматериал был отредактирован и заменен на версию должного качества.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил причины возникновения звуковых ошибок в видеозаписи совещания Владимира Путина в Курской области. Он уточнил, что рассинхронизация аудио и видео произошла во время обработки записи, однако было решено не задерживать публикацию материала и выпустить его как можно скорее. «Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется, „поплыл звук“, то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале. Песков указал, что перед ними стоял выбор: либо потратить несколько часов на устранение неполадок и приведение всего в порядок, либо немедленно сообщить об этом общественности. Он также отметил, что после первичной публикации видеоматериал был отредактирован и заменен на версию должного качества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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