Песков объяснил, почему «поплыл звук» на видео с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил причины возникновения звуковых ошибок в видеозаписи совещания Владимира Путина в Курской области. Он уточнил, что рассинхронизация аудио и видео произошла во время обработки записи, однако было решено не задерживать публикацию материала и выпустить его как можно скорее.
«Это не прямая трансляция, была сделана запись, и потом уже, собственно, когда все вернулись, то на соответствующем носителе это было передано. Но иногда бывает, что называется, „поплыл звук“, то есть разошлась звуковая дорожка с видеодорожкой», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Интервью с представителем Кремля журналист выложил в своем telegram-канале.
Песков указал, что перед ними стоял выбор: либо потратить несколько часов на устранение неполадок и приведение всего в порядок, либо немедленно сообщить об этом общественности. Он также отметил, что после первичной публикации видеоматериал был отредактирован и заменен на версию должного качества.
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