13 марта 2025

Мощное потепление в Пермский край идет из Африки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки расчехляют зонты
Пермяки расчехляют зонты Фото:

Потепление в Пермском крае связано с приходом теплой воздушной массы из Африки, со стороны Средиземного моря. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться, говорят метеорологи.

«Интенсивная волна тепла в эти дни происходит за счёт мощной адвекции теплой воздушной массы со стороны Средиземного моря, а далее — из Африки (Ливия). Она мчится на территорию России. На юге (Краснодар, Майкоп) в ближайшие дни температура воздуха сохранится на уровне +26...+28 градусов. До Пермского края в остатке дойдет не более +7...+8 градусов, и то в основном по западной части», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».

На большей территории Прикамья диапазон температуры 14-15 марта составит +1...+6 градусов. Теплая погода при этом будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.

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Потепление в Пермском крае связано с приходом теплой воздушной массы из Африки, со стороны Средиземного моря. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться, говорят метеорологи. «Интенсивная волна тепла в эти дни происходит за счёт мощной адвекции теплой воздушной массы со стороны Средиземного моря, а далее — из Африки (Ливия). Она мчится на территорию России. На юге (Краснодар, Майкоп) в ближайшие дни температура воздуха сохранится на уровне +26...+28 градусов. До Пермского края в остатке дойдет не более +7...+8 градусов, и то в основном по западной части», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте». На большей территории Прикамья диапазон температуры 14-15 марта составит +1...+6 градусов. Теплая погода при этом будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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