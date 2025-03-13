Мощное потепление в Пермский край идет из Африки

Потепление в Пермском крае связано с приходом теплой воздушной массы из Африки, со стороны Средиземного моря. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться, говорят метеорологи.
«Интенсивная волна тепла в эти дни происходит за счёт мощной адвекции теплой воздушной массы со стороны Средиземного моря, а далее — из Африки (Ливия). Она мчится на территорию России. На юге (Краснодар, Майкоп) в ближайшие дни температура воздуха сохранится на уровне +26...+28 градусов. До Пермского края в остатке дойдет не более +7...+8 градусов, и то в основном по западной части», — говорится на странице проекта «Метеоролог и Я» в соцсети «ВКонтакте».
На большей территории Прикамья диапазон температуры 14-15 марта составит +1...+6 градусов. Теплая погода при этом будет сопровождаться мокрым снегом и дождем.
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