По делу основателя 1xbet арестованы активы на сумму более 61 млрд рублей

Суд в Москве наложил арест на активы и имущество бывшего совладельца букмекерских фирм Романа Семиохина на сумму более 61,1 млрд рублей в рамках уголовного расследования его деятельности. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, не превышает сумму для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий, которая на сегодняшний день составляет более 61,1 млрд рублей», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.
По данным следствия, обеспечительные меры были применены к имуществу ООО «Ставка.ру», ранее известного как ООО «Букмекер паб» (1xbet), где Семиохин контролировал почти 88% долей. Следствие также считает, что Семиохин пытался скрыть свое имущество, передав доли компании жене своего отца.
Защита Семиохина и его близкие выступили против ареста его имущества, утверждая, что арестованные средства не принадлежат ему. Суд в апелляции оставил меру без изменений, продлив арест активов и срок следствия, который составляет почти 40 месяцев.
Семиохин обвиняется в незаконной организации азартных игр и легализации преступных доходов. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он вместе с соучастниками незаконно заработал более 61 миллиарда рублей через сайт 1xвet. Участники преступной группы собирали наличные от граждан и зачисляли деньги на виртуальные счета для ставок. Часть дохода была легализована в 2019 году через финансовые операции с подконтрольными организациями.
Также объявлен в международный розыск соучастник Сергей Кречетов. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, и срок следствия несколько раз продлевался. Семиохин основал букмекерскую компанию «Фонбет-Брянск» в 2007 году. В 2014 году он приобрел «Букмекер паб», который не стал лицензироваться после введения новых правил. 1xbet, зарегистрированный на Кипре, считается незаконным в России.
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