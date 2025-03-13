13 марта 2025

Текслер вошел в группу разработки креативных инициатив в регионах России

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Алексей Текслер вошел в состав инициативной группы по разработке креатива в регионах
Алексей Текслер вошел в состав инициативной группы по разработке креатива в регионах Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал одним из участников группы по развитию креативных кластеров в регионах России. Он будет участвовать в подготовке стратегического документа.

«Алексей Текслер совместно с руководителем Департамента культуры Москвы Алексеем Фурсиным и арт-продюсером Софьей Троценко вошел в проектную группу по выработке региональной политики в сфере креатива. В ее задачи входит анализ практик и законодательства, типов и видов креативных кластеров и предложения по их развитию», — сообщает сайт «Губерния».

К 2030 году предполагается увеличить долю креативных индустрий в ВВП России до 6%. В связи с этим Координационный совет, в который вошел Текслер, займется разработкой стратегического плана. В плане будут учтены основные проблемы сектора, включая нехватку квалифицированных специалистов и компетенций, а также санкции, которые ограничили доступ к программному обеспечению и финансовым ресурсам.

Координационный совет будет разделен на четыре проектные группы, которые к концу марта должны представить предложения относительно структуры и содержания стратегии. Финальный проект документа планируется завершить к маю 2025 года. Летом этот документ будет представлен на стратегической сессии, которую проведет председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

За последние три года доля креативных индустрий в ВВП страны возросла с 3,2% до 4,1%. Кроме того, количество занятых в данной сфере увеличилось и составляет теперь 4,6 миллиона человек.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал одним из участников группы по развитию креативных кластеров в регионах России. Он будет участвовать в подготовке стратегического документа. «Алексей Текслер совместно с руководителем Департамента культуры Москвы Алексеем Фурсиным и арт-продюсером Софьей Троценко вошел в проектную группу по выработке региональной политики в сфере креатива. В ее задачи входит анализ практик и законодательства, типов и видов креативных кластеров и предложения по их развитию», — сообщает сайт «Губерния». К 2030 году предполагается увеличить долю креативных индустрий в ВВП России до 6%. В связи с этим Координационный совет, в который вошел Текслер, займется разработкой стратегического плана. В плане будут учтены основные проблемы сектора, включая нехватку квалифицированных специалистов и компетенций, а также санкции, которые ограничили доступ к программному обеспечению и финансовым ресурсам. Координационный совет будет разделен на четыре проектные группы, которые к концу марта должны представить предложения относительно структуры и содержания стратегии. Финальный проект документа планируется завершить к маю 2025 года. Летом этот документ будет представлен на стратегической сессии, которую проведет председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. За последние три года доля креативных индустрий в ВВП страны возросла с 3,2% до 4,1%. Кроме того, количество занятых в данной сфере увеличилось и составляет теперь 4,6 миллиона человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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