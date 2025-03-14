Что известно о дальнобойных бомбах GLSDB, которые США решили отправлять на Украину

После переговоров в Саудовской Аравии (Джидда) Вашингтон вновь согласился оказывать военную поддержку Киеву. Американская администрация по итогу решила отправить на Украину высокоточные дальнобойные реактивные снаряды GLSDB. Об этом сообщает Reuters.
Данные боеприпасы станут альтернативой американским ракетам ATACMS, которые США отправляли Киеву на протяжении нескольких лет. Недавно ВСУ истратили последние снаряды. URA.RU рассказывает, чем новые бомбы отличаются от старых ракет.
Новые бомбы не такие дальнобойные, как ATACMS
Как сообщает агентство Reuters, новые поставки должны помочь Украине в условиях текущего дефицита вооружений. Киев потратил последние ракеты ATACMS еще в январе. Об этом писали в Associated Press, ссылаясь на источники среди американских чиновников. По итогу США и НАТО посчитали более ценным для ВСУ предоставление других видов вооружения, а именно — снаряды GLSDB.
Основное отличие, которое сразу бросается в глаза — новые бомбы не такие дальнобойные, как старые ракеты ATACMS. Если последние могли пролетать около 300 километров, то GLSDB способны преодолеть расстояние всего в 150 километров. Тем не менее Reuters отмечает, что новые бомбы специально были модифицированы, чтобы эффективного противодействовать российским системам радиоэлектронного подавления (РЭБ).
Причем ранее бомбы GLSDB уже отправлялись Украине. Однако тогда снаряды не могли эффективно противостоять российским средствам подавления, отмечают зарубежные журналисты.
Характеристики новых бомб
Менее заметные
GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) представляет собой уникальное сочетание авиационной бомбы GBU-39 и ракетного двигателя, передает «Газета.ру». Как отмечает автор материала, этот боеприпас сочетает в себе возможности управляемых ракет и меньшую заметность благодаря использованию малогабаритной бомбы, что делает его эффективным средством для поражения удаленных целей.
"Боевое применение GLSDB осуществляется следующим образом: после старта М26 изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели, управляемая по данным GPS и инерциальной навигационной системы INS Navigation, летит только GBU-39, оснащенная раскладным крылом и оперением," — так описывается процесс действия данного оружия журналист издания.
Бомбы могут значительно повлиять на фронтовую обстановку
Помимо увеличенной дальности действия, GLSDB также способен значительно повлиять на стратегическую обстановку в регионе его применения. В случае передачи этих боеприпасов вооруженным силам Украины, это может привести к необходимости пересмотра для ВС РФ дислокации важных военных и логистических объектов противника на значительно большее расстояние от линии фронта, считают авторы материала, ссылаясь на экспертов.
GLSDB разработаны американской корпорацией Boeing и шведской Saab для ракетных систем залпового огня. Еще одно заметное отличие от ATACMS — бомбы заметно дешевле в производстве. Если дальнобойные ATACMS стоят около миллиона долларов, то бомбы GLSDB обойдутся всего примерно в 40 тысяч долларов, отмечает «Коммерсант».
Россия уже успешно перехватывала GLSDB
Российская противовоздушная оборона (ПВО) ранее уже успешно перехватила управляемый реактивный снаряд GLSDB, отмечали в Минобороны РФ. Об этом сообщалось еще в марте 2023 года.
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