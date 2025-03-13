13 марта 2025

Власти призвали тюменцев готовиться к еще одной серьезной угрозе

Губернатор Моор сообщил об угрозе лесных пожаров в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти готовятся к худшей ситуации по пожарам
Власти готовятся к худшей ситуации по пожарам Фото:

В Тюменской области прогнозируется угроза лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В регионе уже подготовили технику и мобилизовали силы МЧС.

«Совсем скоро для нас станет вполне реальной угроза возникновения природных пожаров. Действуем по плану, опираясь на опыт 2023 года. Уже заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов. Для своевременного обнаружения возгораний будем применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения», — сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что как с паводком, так и с пожарами, власти будут готовиться к худшему сценарию. Уже сейчас граждан информируют о правилах безопасности. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

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В Тюменской области прогнозируется угроза лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В регионе уже подготовили технику и мобилизовали силы МЧС. «Совсем скоро для нас станет вполне реальной угроза возникновения природных пожаров. Действуем по плану, опираясь на опыт 2023 года. Уже заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов. Для своевременного обнаружения возгораний будем применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения», — сообщил губернатор. Глава региона отметил, что как с паводком, так и с пожарами, власти будут готовиться к худшему сценарию. Уже сейчас граждан информируют о правилах безопасности. Нарушителей будут привлекать к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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