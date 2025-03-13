Власти призвали тюменцев готовиться к еще одной серьезной угрозе

В Тюменской области прогнозируется угроза лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. В регионе уже подготовили технику и мобилизовали силы МЧС.
«Совсем скоро для нас станет вполне реальной угроза возникновения природных пожаров. Действуем по плану, опираясь на опыт 2023 года. Уже заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов. Для своевременного обнаружения возгораний будем применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения», — сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что как с паводком, так и с пожарами, власти будут готовиться к худшему сценарию. Уже сейчас граждан информируют о правилах безопасности. Нарушителей будут привлекать к ответственности.
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