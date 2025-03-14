Пермяков предупредили о ранней активности клещей

В Пермском крае в 2025 году ожидается ранее начало сезона активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на это повлияет теплая зима.
«Активизация иксодовых клещей происходит весной, когда сходит снег, а среднесуточная температура воздуха достигает плюсовых температур. Активными клещи становятся при температуре воздуха в +10 градусов. В целом окончательное „пробуждение“ паразитов зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте», — сообщает сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре напоминают пермякам о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита и других заболеваний, которые передают паразиты. При посещении леса ведомство рекомендует надевать закрытую и светлую одежду, заранее обработать ее акарицидными средствами и тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе.
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