Пермяков предупредили о ранней активности клещей

Роспотребнадзор: в Пермском крае клещи активизируются уже в марте
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Клещи в Пермском крае проснутся уже в марте
Клещи в Пермском крае проснутся уже в марте Фото:

В Пермском крае в 2025 году ожидается ранее начало сезона активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на это повлияет теплая зима.

«Активизация иксодовых клещей происходит весной, когда сходит снег, а среднесуточная температура воздуха достигает плюсовых температур. Активными клещи становятся при температуре воздуха в +10 градусов. В целом окончательное „пробуждение“ паразитов зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте», — сообщает сайт ведомства.

В Роспотребнадзоре напоминают пермякам о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита и других заболеваний, которые передают паразиты. При посещении леса ведомство рекомендует надевать закрытую и светлую одежду, заранее обработать ее акарицидными средствами и тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе.

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В Пермском крае в 2025 году ожидается ранее начало сезона активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на это повлияет теплая зима. «Активизация иксодовых клещей происходит весной, когда сходит снег, а среднесуточная температура воздуха достигает плюсовых температур. Активными клещи становятся при температуре воздуха в +10 градусов. В целом окончательное „пробуждение“ паразитов зависит от погодных условий, и в некоторых местах они могут активизироваться уже в марте», — сообщает сайт ведомства. В Роспотребнадзоре напоминают пермякам о необходимости вакцинации от клещевого энцефалита и других заболеваний, которые передают паразиты. При посещении леса ведомство рекомендует надевать закрытую и светлую одежду, заранее обработать ее акарицидными средствами и тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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