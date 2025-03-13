«Все уже в надзорных органах»: молодой свердловский мэр наводит порядок в аграрной столице

В Белоярском округе началась большая земельная ревизия

14 марта 2025 в 15:46 Размер текста - 17 +

Григорий Вихарев возглавил Белоярский в ноябре 2022-го Фото: Илья Московец © URA.RU 35-летний Григорий Вихарев — нетипичный свердловский мэр. Имея все для комфортной жизни в Екатеринбурге (депутатский статус, директорская должность в «Водоканале», финансовое благополучие), внезапно заявился на пост главы Белоярского округа — аграрной столицы региона, сотрясаемой политическими скандалами. Это было в 2022-м. Корреспондент URA.RU отправился к Вихареву, чтобы расспросить, что поменялось за это время, претендует ли БГО на престижный статус «Уральской Рублевки», давят ли на него враги предшественника, и конечно, проверить слух про областное правительство. На вопросы молодой чиновник обещал отвечать честно. — Почти два с половиной года прошло с момента назначения тебя главой. Не пожалел, что сменил гордуму Екатеринбурга на Белоярский? — Нет. Опыт, который сейчас получаю здесь, гораздо-гораздо более ценен. Многие процессы я — как уже сейчас оцениваю — просто вообще не понимал [будучи депутатом]. Совершенно иначе теперь смотрю на действия глав Екатеринбурга, с которыми взаимодействовал. В 2017—2022 годах Григорий Вихарев работал в гордуме Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тяжелая работа. Если мы берем весь Белоярский и его агломерацию — это 45 населенных пунктов. Гораздо больше, чем в той же Сысерти. У нас 10 управ, у них шесть. У нас очень растянутая территория, мы находимся на пересечении двух федеральных трасс, у нас более 500 километров только муниципальных дорог, поставленных на кадастровый учет, и огромное количество областных. Трассы за собой тянут инфраструктуру, инфраструктура — рабочие места. На примере того же Косулино. Можешь себе представить, что в Косулино (я сам там живу, у меня дом) прописаны примерно 14,5 тысяч человек? По нашей неофициальной информации, все 60! Для них же нужны дороги, садики, школы. Начинаются переговоры с минфином, ищем вместе с коллегами подходы. И эти трудности муниципальные закаляют. — Какие задачи ставил губернатор в момент назначения? — Первая — достроить школу в Косулино. Когда я пришел, наверно, процентов 60 уже было сделано, но подрядчики столкнулись с определенными трудностями. Я там, можно сказать, дневал и ночевал. Иначе мы не успели бы к 1 сентября [2023-го]. В итоге дети спокойно пошли в новую школу. Плюс строительство и ремонт дорог (мы капитально отремонтировали 16 километров дорог, еще 25 км сделали усилиями нашего автотранспортного предприятия). Конечно же, социальная сфера. У нас огромные проблемы были с котельными, с прокладкой коммунальных сетей, теплотрассами… Мы заменили большое количество теплотрасс. В Белоярском большой частный сектор Фото: Илья Московец © URA.RU С освещением была настолько большая проблема, что люди много жаловались. В итоге удалось 170 километров обеспечить энергосберегающими светильниками и заменить более восьми километров СИП (самонесущий изолированный провод — прим. ред.). И на территории Белоярского полностью выполнен проект «Дом-школа-дом» по освещенным улицам. Еще отремонтировали больше десяти километров теплосетей, заменили семь километров сетей холодного водоснабжения и порядка километра сетей канализации. У нас же здесь есть еще очистные сооружения. Я попросил Евгения Владимировича [Куйвашева], он одобрил программу [реконструкции], у нас был проект, мы прошли госэкспертизу. Сумма — более миллиарда рублей. Уже приступили к работам. Вот так спустя десять лет лед тронулся. Также по поручению губернатора занимаемся капремонтом дворовых территорий. Для понимания — бюджет [на эти цели] был 28 миллионов [рублей], когда я пришел. Сегодня — 180 миллионов. В общем, рассказывать могу бесконечно долго. — А какой у тебя бюджет общий? — Если сравнивать: два года назад был 1,6 миллиарда рублей, сейчас — 3,8 миллиарда. При этом собственные доходы бюджета (налоговые поступления) увеличились с 600 миллионов до 900. За счет того, что удалось убедить бизнес регистрироваться в нашей местной налоговой, а не в других городах. — Ехал к тебе в администрацию и удивился: один частный сектор… — Огромный, сплошной частный сектор. Но это и логично. Мы самая близкая территория к Екатеринбургу. Люди живут тут, работают в мегаполисе. — И много не очень презентабельных двух- и трехэтажек. — Очень важная тема. Вдумайся в эту цифру: всего у нас 316 многоквартирных домов, 106 из них аварийные. То есть каждый третий дом. К переселению общая площадь — 55 тысяч квадратных метров. Просто конь не валялся! Программу до 2019 года мы закрыли в полном объеме, областное финансирование приходило, мы полностью его отработали. На территории округа 316 многоквартирных домов Фото: Илья Московец © URA.RU — То есть пришлось догонять? — Конечно! Мы (то есть муниципалитет — прим. ред.) с таким отставанием шли… И так почти по каждой позиции, к сожалению. Это не для красного словца. Меня же на ВКС заслушивают, ругали за это очень долгий период времени. Но мы, тем не менее, догнали. По жилью нам удалось в Белоярском сейчас начать строительство двух домов общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Екатеринбургский девелопер зашел. Как только построят, конечно же, мы сразу будем выкупать и продолжать программу переселения, потому что переселять сейчас физически некуда. — Ты говоришь про девелопера. Но в целом, я так понимаю, неохотно в Белоярский идут. — Я же их всех знаю, почти к каждому съездил… Мне все говорят: «Слушай, ну территория отличная, все классно, но давай ты сам». Застройщику нужны продажи после ввода дома в эксплуатацию. У нас с этим тяжеловато. — Экономики нет. — Да, говорят, что нет экономики. Она есть в Косулино (поселок, входящий в состав Белоярского ГО, — прим. ред.). Почему? Да потому, что там уже квадратный метр стоит как на Ботанике, грубо говоря. А в самом Белоярском нет. Но при этом жители, которые прожили всю жизнь в Белоярском, в Совхозном, Камышево, Черноусово, хотят остаться жить там. Строить надо там. Но мы прекрасно понимаем, что любой девелопер строит [на упомянутых территориях] в основном с расчетом на то, что администрация квартиры выкупит под расселение [аварийных домов]. Продавать же [простым горожанам] на рыночных условиях тяжело. Получается деньги замораживаются на неопределенный срок. Застройщики пока неохотно идут в БГО, но даже в этих условиях договариваться с ними получается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Косулинская территория привлекательная, но, к большому сожалению, там яблоку упасть некуда — все застроили коттеджными поселками. Из-за того, что у нас кривой генплан, который имел статус филькиной грамоты: его готовили ребята, которые сюда физически даже не приезжали. И мы сейчас этот документ актуализируем. Просто огромная работа. Вот я уйду, а этот документ останется [на долгие годы], и это замечательно. Как и по ряду областных программ. Раньше у нас было софинансирование «50 на 50» (половина сметы — городской бюджет, половина — областной). Ну что в такой пропорции можно сделать [в городском округе], когда у нас 600 миллионов рублей собственных доходов? И мы убедили все-таки минфин и другие ведомства, что нам нужно идти по пути «10 на 90», где 10% — это наш бюджет. — Чем еще доволен? — Мы достроили школу, сейчас строим очень мощную котельную в Косулино. Там же при поддержке губернатора и правительства строим детский садик на 300 мест. Для понимания, в Косулино не хватает 1,5 тысячи мест в школах и столько же мест в детсадах. Нехватка соцобъектов просто катастрофическая! Отремонтировали пять домов культуры, модульные библиотеки строим, два ФАПа открыли, пожарное депо, полностью откапиталили здание центральной городской больницы и третьего отделения больницы, отремонтировали два почтовых отделения, 30 детских площадок, создали десять школьных музеев, закупили 15 новых автобусов, чтобы дети нормально добирались в школы и обратно. Еще установили новую газовую котельную. Еще по двум — в Черноусово и в Баженово — прямо сейчас сведется работа, и в этом году мы их тоже установим. Радует, что мы одни из лидеров в Южном управленческом округе по инициативному бюджетированию — у нас сразу семь площадок открылось по этой программе. Еще один очень важный показатель эффективности — реконструкция восьми противопожарных резервуаров. Ни разу за последние годы денег в бюджете на это не было. Для нас это невероятно острый вопрос, потому что здесь [в Белоярском ГО] сплошной частный сектор. И лично для меня чертовски важно то, что мы привели в нормативное состояние все котельные и впервые за историю округа, два года подряд — в 2023-м и 2024-м — получали паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. — Как с зарплатами ситуация в Белоярском? — Зарплата средняя у нас увеличилась до 72 тысяч рублей — по округу. Я, кстати, когда сюда пришел, зарплаты были просто аховые, кадровый голод безумный — в том числе в администрации. Отток ценных специалистов на БАЭС был реальной проблемой Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы остановить отток специалистов, приравняли зарплаты к другим муниципалитетам нашего же уровня — и по численности, и по бюджету. Здесь же как? Ты пришел в администрацию, поработал год-два и ушел на станцию (Белоярскую атомную станцию, располагается в Заречном — прим. ред.). Это у всех голубая мечта. Там зарплаты были с коэффициентом три. А сейчас зарплат уже с таким коэффициентом нет, и люди остаются у нас, набираются компетенций и работают. — Другой вопрос про деньги. Турналог у тебя на территории действует? — Нет, мы пока не стали вводить лишь по одной причине: у нас всего пять субъектов малого предпринимательства, подходящих под этот налог. И мы с городской думой посчитали, что это пока излишняя мера. — Принято считать, что есть соперничество между Сысертью и Белоярским… — Негласное, да. Это нормально.? Григорий Вихарев признает: у него с Дмитрием Нисковских здоровая конкуренция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — …и у тебя на территории, и у [главы Сысерти Дмитрия] Нисковских живут статусные уральцы — депутаты, чиновники, бизнесмены. При этом у Нисковских есть крутое позиционирование: Сысерть — модное место, притягивающая креативщиков (типа «Лета на заводе»), там постоянно что-то происходит, летом так вообще чуть ли не каждые выходные. А как Белоярский округ презентуешь ты? — У нас другая история и выстроена она вокруг двух составляющих. Первая: Белоярский округ — наикрутейшая логистическая точка: железная дорога, две федеральные трассы (сейчас к тому же строится новая). Это тянет за собой всю инфраструктуру. И мы считаем, что движемся в логике губернаторского проекта «Сухой порт». А вторая составляющая — мы являемся аграрными лидерами в регионе. Что касается природы, мы как минимум не хуже. Съезди, например, в Черноусово. Потрясающая, нетронутая природа, чистейшая. Большое количество старинных храмов и исторических мест. — К слову о логистике. Слышал, что ты сейчас ведешь переговоры с несколькими ретейлерами, чтобы они распределительные центры строили в Белоярском. — Да, как раз возле новой федеральной трассы (Москва-Казань-Екатеринбург, прим. ред.). Но многие участки там находятся в собственности третьих лиц — и с этим тоже нужно что-то делать. Тут ведь реально яблоку негде упасть. Все, как говорится, уже до нас распродано, «понятным» образом муниципалитет в свое время напереводил [под стройку] земли сельхозназначения… И это проблема, ведь очень трудно найти земли под соцобъекты, [участки] приходится буквально по кусочкам собирать, с каждым договариваться.? — Не думал [земельную] ревизию провести? — Уже неоднократно это делали. — И чего? — Все, что нужно, уже в надзорных органах. И прямо сейчас идет еще одна проверка по двум большущим участкам, один из них рядом с Косулино. Но большего сказать не могу — в интересах следствия. К наведению порядка с землей в Белоярском привлечена прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Про успехи, как я уже понял, ты можешь говорить много. А что не удается? — Активнее хочется работать по программе переселения из ветхих и аварийных домов. Это, конечно, масштабная работа, огромный объем финансирования.? — В чем основная проблема? — Найти новые квадратные метры. Нужно строить современные дома с полноценной инфраструктурой, элементами бытового обслуживания населения, зонами отдыха. Второе: 100% такой большой территории нужен свой ФОК [физкультурно-оздоровительный комплекс] полноценный. У нас есть проект прошедший гос экспертизу, получено положительное заключение минэка и профильного минспорта, в плане строительства на 2028—2029 года. Буду просить [губернатора] Евгения Владимировича [Куйвашева], чтобы финансирование было определено быстрее. Это востребованная мера для округа. Конечно же, нужно поработать по линии дорожного хозяйства. В моем понимании, текущего бюджета — 180 миллионов рублей — недостаточно. Это капля в море на такую большую территорию. Также необходимо перевести все котельные округа на современное голубое топливо. Ставлю себе цель — до конца 2026 года это сделать. — Как тебя местные жители воспринимают? Часто критикуют? — Бывает. На самом деле я очень хорошо отношусь к критике (но к конструктивной, по делу, с конкретными запросами). Потому что, если не критикуют, значит ничего не делаешь, голову в песок спрятал. Призываю на каждой встрече высказывать замечания, подсказывать [мне и администрации]. Мы ведь проводим сходы граждан… — Как это устроено? — Собираемся во дворах, в школах, в ДК. Как правило, это полный зал. Все битком и до победного. Бывает, что по четыре-пять часов разные вопросы обсуждаем. Все протоколируется и потом превращается в поручения, и раз в месяц заместители отчитываются, как их исполняют. С горожанами молодой мэр в дним приемов общается «до победного» Фото: страница Григория Вихарева в соцсети «ВКонтакте» Депутаты, кстати, тоже все присутствуют на всех этих встречах. И обязательно спикер городской думы [Владимир Кошкарев]. Он очень у нас активный и толковый человек. Еще стараюсь раз в неделю приемы проводить у себя в кабинете. Сидим, пока не разберемся с каждым, кто пришел. Есть просто вопросы, которые действительно требуют времени, есть нерешаемые вопросы. Многие не понимают, путают компетенцию. — Известно, что у глав руки во многом связаны: чуть ли не каждую бюджетную копейку надо согласовывать с думой, а это всегда время. К тому же муниципалитет у тебя не самый богатый. Бывают ситуации, когда ради оперативного решения тратишь личные средства? — Просто для примера: День поселка, надо его организовать, пригласить артиста, в бюджете на это денег нет. Или авария на коммунальных сетях, и надо купить срочно 20 метров трубы. А у МУПа, например, счета заблокированы… Я, честно говоря, боюсь об этом распространяться, ведь кто-то скажет «хвалится», а кто-то — «откуда он эти деньги взял?» Никому ведь не объяснишь, что я сюда небедным человеком уже пришел. Беседовал с одним очень успешным бывшим главой. Спрашиваю: «Это нормальная вообще практика? Я правильно делаю?» Он говорит: «А как ты хотел? Ты тут и отвечаешь за все и помогать должен в решении острых вопросов, иначе какой от тебя толк…» — Когда тебя назначили был большой конфликт. В марте 2022-го — я просто напомню читателям — группа депутатов, которых ассоциировали с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым (у него потом провели обыски — прим. ред.), испортила бюллетени и конкурс перенесли. Договориться удалось только к ноябрю. Как у тебя сейчас с думой общение складывается? — Во-первых, я бы назвал ту ситуацию не конфликтом, а недопониманием. Депутаты не знали всей подноготной, у них был стереотип, что я представитель старой команды. То есть старый флаг в новом облике. Сейчас у меня с думой абсолютно конструктивный диалог, мы — то есть администрация — не упираемся и они не упираются. Я прекрасно понимаю, что депутаты вместе мощнее главы. И не надо этого бояться, надо об этом честно говорить. Депутатский корпус сильнее, чем глава. Поэтому надевать корону — очень глупо и недальновидно. Евгений Куйвашев в 2022-м настоял на назначении Вихарева — даже когда дума сопротивлялась Фото: департамент информполитики региона Мы же сюда не собственное эго тешить пришли, а работать, менять округ в лучшую сторону. Я не скажу, что у нас мир, дружба, жвачка. Ругаемся иногда так, что стены дрожат. Но на думу мы уже выходим с консолидированным решением — никто никого не продавливает. — С Мошкиным и Каримовым взаимодействуешь? — Каримов — предприниматель в нашем округе. Никак не пересекаемся уже долгое-долгое время, потому что у нас просто нет общих тем. Он занимается, насколько я знаю, бизнесом, связанным с древесиной. А при чем тут администрация? Максимум, кто ему интересен, — это наше местное лесничество, которое курирует минприроды. Ты не поверишь, за два с лишним года он был у меня в кабинете один раз, просто пришел спросить, как у меня дела. А Мошкин — это один из депутатов, мой ровесник. Мне кажется, когда я избирался, его сильно демонизировали. Мы с ним общаемся хорошо, он толковый, рассудительный. — Через год у тебя выборы новой думы. Готовишься? — У нас идет перенанарезка округов. То есть поменяются их границы, утверждать которые будет городская дума. — Слышал, что есть разнарядка — не менее 10% в новых думах и заксо должны быть из числа участников СВО. — У нас пока один ветеран боевых действий выразил желание избираться. Он сейчас работает в Общественной палате. Участников СВО рекомендовано продвигать во власть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Сейчас у всех головная боль — набор контрактников. В Белоярском план выполняется? — Да, но большего сказать не могу. — У тебя на территории, как мы уже обсуждали, много уважаемых и влиятельных свердловчан проживает. Они лезут в управление городом? — Наоборот — помогают. Приведу пример. Обратился к одному очень известному предпринимателю: у муниципалитета денег нет, а нам по решению суда надо восстановить гидротехническое сооружение (то есть плотину). Обалдел от реакции: он взял и сделал вообще без обсуждений. — Каким ты видишь свой карьерный трек? Из последнего, что я слышал: тебя якобы рассматривали (или рассматривают) на пост министра инвестиций. — Не могу тебе это подтвердить. Я здесь, в Белоярском, получаю колоссальный жизненный и профессиональный опыт, благодарен губернатору, что он дал мне такую возможность. Если руководитель считает, что я эффективен здесь, значит буду здесь, если будет какое-то другое мнение, будем обсуждать. — Сколько раз ты хотел уйти [с поста мэра], махнув на все рукой? — Классный вопрос. Это знает только один человек и этого достаточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

35-летний Григорий Вихарев — нетипичный свердловский мэр. Имея все для комфортной жизни в Екатеринбурге (депутатский статус, директорская должность в «Водоканале», финансовое благополучие), внезапно заявился на пост главы Белоярского округа — аграрной столицы региона, сотрясаемой политическими скандалами. Это было в 2022-м. Корреспондент URA.RU отправился к Вихареву, чтобы расспросить, что поменялось за это время, претендует ли БГО на престижный статус «Уральской Рублевки», давят ли на него враги предшественника, и конечно, проверить слух про областное правительство. На вопросы молодой чиновник обещал отвечать честно. — Почти два с половиной года прошло с момента назначения тебя главой. Не пожалел, что сменил гордуму Екатеринбурга на Белоярский? — Нет. Опыт, который сейчас получаю здесь, гораздо-гораздо более ценен. Многие процессы я — как уже сейчас оцениваю — просто вообще не понимал [будучи депутатом]. Совершенно иначе теперь смотрю на действия глав Екатеринбурга, с которыми взаимодействовал. Тяжелая работа. Если мы берем весь Белоярский и его агломерацию — это 45 населенных пунктов. Гораздо больше, чем в той же Сысерти. У нас 10 управ, у них шесть. У нас очень растянутая территория, мы находимся на пересечении двух федеральных трасс, у нас более 500 километров только муниципальных дорог, поставленных на кадастровый учет, и огромное количество областных. Трассы за собой тянут инфраструктуру, инфраструктура — рабочие места. На примере того же Косулино. Можешь себе представить, что в Косулино (я сам там живу, у меня дом) прописаны примерно 14,5 тысяч человек? По нашей неофициальной информации, все 60! Для них же нужны дороги, садики, школы. Начинаются переговоры с минфином, ищем вместе с коллегами подходы. И эти трудности муниципальные закаляют. — Какие задачи ставил губернатор в момент назначения? — Первая — достроить школу в Косулино. Когда я пришел, наверно, процентов 60 уже было сделано, но подрядчики столкнулись с определенными трудностями. Я там, можно сказать, дневал и ночевал. Иначе мы не успели бы к 1 сентября [2023-го]. В итоге дети спокойно пошли в новую школу. Плюс строительство и ремонт дорог (мы капитально отремонтировали 16 километров дорог, еще 25 км сделали усилиями нашего автотранспортного предприятия). Конечно же, социальная сфера. У нас огромные проблемы были с котельными, с прокладкой коммунальных сетей, теплотрассами… Мы заменили большое количество теплотрасс. С освещением была настолько большая проблема, что люди много жаловались. В итоге удалось 170 километров обеспечить энергосберегающими светильниками и заменить более восьми километров СИП (самонесущий изолированный провод — прим. ред.). И на территории Белоярского полностью выполнен проект «Дом-школа-дом» по освещенным улицам. Еще отремонтировали больше десяти километров теплосетей, заменили семь километров сетей холодного водоснабжения и порядка километра сетей канализации. У нас же здесь есть еще очистные сооружения. Я попросил Евгения Владимировича [Куйвашева], он одобрил программу [реконструкции], у нас был проект, мы прошли госэкспертизу. Сумма — более миллиарда рублей. Уже приступили к работам. Вот так спустя десять лет лед тронулся. Также по поручению губернатора занимаемся капремонтом дворовых территорий. Для понимания — бюджет [на эти цели] был 28 миллионов [рублей], когда я пришел. Сегодня — 180 миллионов. В общем, рассказывать могу бесконечно долго. — А какой у тебя бюджет общий? За счет того, что удалось убедить бизнес регистрироваться в нашей местной налоговой, а не в других городах. — Ехал к тебе в администрацию и удивился: один частный сектор… — Огромный, сплошной частный сектор. Но это и логично. Мы самая близкая территория к Екатеринбургу. Люди живут тут, работают в мегаполисе. — И много не очень презентабельных двух- и трехэтажек. — Очень важная тема. Вдумайся в эту цифру: всего у нас 316 многоквартирных домов, 106 из них аварийные. То есть каждый третий дом. К переселению общая площадь — 55 тысяч квадратных метров. Просто конь не валялся! Программу до 2019 года мы закрыли в полном объеме, областное финансирование приходило, мы полностью его отработали. — То есть пришлось догонять? — Конечно! Мы (то есть муниципалитет — прим. ред.) с таким отставанием шли… И так почти по каждой позиции, к сожалению. Это не для красного словца. Меня же на ВКС заслушивают, ругали за это очень долгий период времени. Но мы, тем не менее, догнали. По жилью нам удалось в Белоярском сейчас начать строительство двух домов общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Екатеринбургский девелопер зашел. Как только построят, конечно же, мы сразу будем выкупать и продолжать программу переселения, потому что переселять сейчас физически некуда. — Ты говоришь про девелопера. Но в целом, я так понимаю, неохотно в Белоярский идут. — Я же их всех знаю, почти к каждому съездил… Мне все говорят: «Слушай, ну территория отличная, все классно, но давай ты сам». Застройщику нужны продажи после ввода дома в эксплуатацию. У нас с этим тяжеловато. — Экономики нет. — Да, говорят, что нет экономики. Она есть в Косулино (поселок, входящий в состав Белоярского ГО, — прим. ред.). Почему? Да потому, что там уже квадратный метр стоит как на Ботанике, грубо говоря. А в самом Белоярском нет. Но при этом жители, которые прожили всю жизнь в Белоярском, в Совхозном, Камышево, Черноусово, хотят остаться жить там. Строить надо там. Но мы прекрасно понимаем, что любой девелопер строит [на упомянутых территориях] в основном с расчетом на то, что администрация квартиры выкупит под расселение [аварийных домов]. Продавать же [простым горожанам] на рыночных условиях тяжело. Получается деньги замораживаются на неопределенный срок. Косулинская территория привлекательная, но, к большому сожалению, там яблоку упасть некуда — все застроили коттеджными поселками. Из-за того, что у нас кривой генплан, который имел статус филькиной грамоты: его готовили ребята, которые сюда физически даже не приезжали. И мы сейчас этот документ актуализируем. Просто огромная работа. Вот я уйду, а этот документ останется [на долгие годы], и это замечательно. Как и по ряду областных программ. Раньше у нас было софинансирование «50 на 50» (половина сметы — городской бюджет, половина — областной). Ну что в такой пропорции можно сделать [в городском округе], когда у нас 600 миллионов рублей собственных доходов? И мы убедили все-таки минфин и другие ведомства, что нам нужно идти по пути «10 на 90», где 10% — это наш бюджет. — Чем еще доволен? — Мы достроили школу, сейчас строим очень мощную котельную в Косулино. Там же при поддержке губернатора и правительства строим детский садик на 300 мест. Для понимания, в Косулино не хватает 1,5 тысячи мест в школах и столько же мест в детсадах. Нехватка соцобъектов просто катастрофическая! Отремонтировали пять домов культуры, модульные библиотеки строим, два ФАПа открыли, пожарное депо, полностью откапиталили здание центральной городской больницы и третьего отделения больницы, отремонтировали два почтовых отделения, 30 детских площадок, создали десять школьных музеев, закупили 15 новых автобусов, чтобы дети нормально добирались в школы и обратно. Еще установили новую газовую котельную. Еще по двум — в Черноусово и в Баженово — прямо сейчас сведется работа, и в этом году мы их тоже установим. Еще один очень важный показатель эффективности — реконструкция восьми противопожарных резервуаров. Ни разу за последние годы денег в бюджете на это не было. Для нас это невероятно острый вопрос, потому что здесь [в Белоярском ГО] сплошной частный сектор. И лично для меня чертовски важно то, что мы привели в нормативное состояние все котельные и впервые за историю округа, два года подряд — в 2023-м и 2024-м — получали паспорта готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. — Как с зарплатами ситуация в Белоярском? — Зарплата средняя у нас увеличилась до 72 тысяч рублей — по округу. Я, кстати, когда сюда пришел, зарплаты были просто аховые, кадровый голод безумный — в том числе в администрации. Чтобы остановить отток специалистов, приравняли зарплаты к другим муниципалитетам нашего же уровня — и по численности, и по бюджету. Здесь же как? Ты пришел в администрацию, поработал год-два и ушел на станцию (Белоярскую атомную станцию, располагается в Заречном — прим. ред.). Это у всех голубая мечта. Там зарплаты были с коэффициентом три. А сейчас зарплат уже с таким коэффициентом нет, и люди остаются у нас, набираются компетенций и работают. — Другой вопрос про деньги. Турналог у тебя на территории действует? — Нет, мы пока не стали вводить лишь по одной причине: у нас всего пять субъектов малого предпринимательства, подходящих под этот налог. И мы с городской думой посчитали, что это пока излишняя мера. — Принято считать, что есть соперничество между Сысертью и Белоярским… — Негласное, да. Это нормально.? — …и у тебя на территории, и у [главы Сысерти Дмитрия] Нисковских живут статусные уральцы — депутаты, чиновники, бизнесмены. При этом у Нисковских есть крутое позиционирование: Сысерть — модное место, притягивающая креативщиков (типа «Лета на заводе»), там постоянно что-то происходит, летом так вообще чуть ли не каждые выходные. А как Белоярский округ презентуешь ты? — У нас другая история и выстроена она вокруг двух составляющих. Первая: Белоярский округ — наикрутейшая логистическая точка: железная дорога, две федеральные трассы (сейчас к тому же строится новая). Это тянет за собой всю инфраструктуру. И мы считаем, что движемся в логике губернаторского проекта «Сухой порт». — К слову о логистике. Слышал, что ты сейчас ведешь переговоры с несколькими ретейлерами, чтобы они распределительные центры строили в Белоярском. — Да, как раз возле новой федеральной трассы (Москва-Казань-Екатеринбург, прим. ред.). Но многие участки там находятся в собственности третьих лиц — и с этим тоже нужно что-то делать. Тут ведь реально яблоку негде упасть. Все, как говорится, уже до нас распродано, «понятным» образом муниципалитет в свое время напереводил [под стройку] земли сельхозназначения… И это проблема, ведь очень трудно найти земли под соцобъекты, [участки] приходится буквально по кусочкам собирать, с каждым договариваться.? — Не думал [земельную] ревизию провести? — Уже неоднократно это делали. — И чего? — Все, что нужно, уже в надзорных органах. И прямо сейчас идет еще одна проверка по двум большущим участкам, один из них рядом с Косулино. Но большего сказать не могу — в интересах следствия. — Про успехи, как я уже понял, ты можешь говорить много. А что не удается? — Активнее хочется работать по программе переселения из ветхих и аварийных домов. Это, конечно, масштабная работа, огромный объем финансирования.? — В чем основная проблема? — Найти новые квадратные метры. Нужно строить современные дома с полноценной инфраструктурой, элементами бытового обслуживания населения, зонами отдыха. Второе: 100% такой большой территории нужен свой ФОК [физкультурно-оздоровительный комплекс] полноценный. У нас есть проект прошедший гос экспертизу, получено положительное заключение минэка и профильного минспорта, в плане строительства на 2028—2029 года. Буду просить [губернатора] Евгения Владимировича [Куйвашева], чтобы финансирование было определено быстрее. Это востребованная мера для округа. Конечно же, нужно поработать по линии дорожного хозяйства. В моем понимании, текущего бюджета — 180 миллионов рублей — недостаточно. Это капля в море на такую большую территорию. Также необходимо перевести все котельные округа на современное голубое топливо. Ставлю себе цель — до конца 2026 года это сделать. — Как тебя местные жители воспринимают? Часто критикуют? — Бывает. На самом деле я очень хорошо отношусь к критике (но к конструктивной, по делу, с конкретными запросами). Потому что, если не критикуют, значит ничего не делаешь, голову в песок спрятал. Призываю на каждой встрече высказывать замечания, подсказывать [мне и администрации]. Мы ведь проводим сходы граждан… — Как это устроено? — Собираемся во дворах, в школах, в ДК. Как правило, это полный зал. Все битком и до победного. Бывает, что по четыре-пять часов разные вопросы обсуждаем. Все протоколируется и потом превращается в поручения, и раз в месяц заместители отчитываются, как их исполняют. Депутаты, кстати, тоже все присутствуют на всех этих встречах. И обязательно спикер городской думы [Владимир Кошкарев]. Он очень у нас активный и толковый человек. Еще стараюсь раз в неделю приемы проводить у себя в кабинете. Сидим, пока не разберемся с каждым, кто пришел. Есть просто вопросы, которые действительно требуют времени, есть нерешаемые вопросы. Многие не понимают, путают компетенцию. — Известно, что у глав руки во многом связаны: чуть ли не каждую бюджетную копейку надо согласовывать с думой, а это всегда время. К тому же муниципалитет у тебя не самый богатый. Бывают ситуации, когда ради оперативного решения тратишь личные средства? — Просто для примера: День поселка, надо его организовать, пригласить артиста, в бюджете на это денег нет. Или авария на коммунальных сетях, и надо купить срочно 20 метров трубы. А у МУПа, например, счета заблокированы… Я, честно говоря, боюсь об этом распространяться, ведь кто-то скажет «хвалится», а кто-то — «откуда он эти деньги взял?» Никому ведь не объяснишь, что я сюда небедным человеком уже пришел. Беседовал с одним очень успешным бывшим главой. Спрашиваю: «Это нормальная вообще практика? Я правильно делаю?» Он говорит: «А как ты хотел? Ты тут и отвечаешь за все и помогать должен в решении острых вопросов, иначе какой от тебя толк…» — Когда тебя назначили был большой конфликт. В марте 2022-го — я просто напомню читателям — группа депутатов, которых ассоциировали с местными бизнесменами Олегом Мошкиным и Михаилом Каримовым (у него потом провели обыски — прим. ред.), испортила бюллетени и конкурс перенесли. Договориться удалось только к ноябрю. Как у тебя сейчас с думой общение складывается? — Во-первых, я бы назвал ту ситуацию не конфликтом, а недопониманием. Депутаты не знали всей подноготной, у них был стереотип, что я представитель старой команды. То есть старый флаг в новом облике. Сейчас у меня с думой абсолютно конструктивный диалог, мы — то есть администрация — не упираемся и они не упираются. Я прекрасно понимаю, что депутаты вместе мощнее главы. И не надо этого бояться, надо об этом честно говорить. Депутатский корпус сильнее, чем глава. Поэтому надевать корону — очень глупо и недальновидно. Мы же сюда не собственное эго тешить пришли, а работать, менять округ в лучшую сторону. Я не скажу, что у нас мир, дружба, жвачка. Ругаемся иногда так, что стены дрожат. Но на думу мы уже выходим с консолидированным решением — никто никого не продавливает. — С Мошкиным и Каримовым взаимодействуешь? — Каримов — предприниматель в нашем округе. Никак не пересекаемся уже долгое-долгое время, потому что у нас просто нет общих тем. Он занимается, насколько я знаю, бизнесом, связанным с древесиной. А при чем тут администрация? Максимум, кто ему интересен, — это наше местное лесничество, которое курирует минприроды. Ты не поверишь, за два с лишним года он был у меня в кабинете один раз, просто пришел спросить, как у меня дела. А Мошкин — это один из депутатов, мой ровесник. Мне кажется, когда я избирался, его сильно демонизировали. Мы с ним общаемся хорошо, он толковый, рассудительный. — Через год у тебя выборы новой думы. Готовишься? — У нас идет перенанарезка округов. То есть поменяются их границы, утверждать которые будет городская дума. — Слышал, что есть разнарядка — не менее 10% в новых думах и заксо должны быть из числа участников СВО. — У нас пока один ветеран боевых действий выразил желание избираться. Он сейчас работает в Общественной палате. — Сейчас у всех головная боль — набор контрактников. В Белоярском план выполняется? — Да, но большего сказать не могу. — У тебя на территории, как мы уже обсуждали, много уважаемых и влиятельных свердловчан проживает. Они лезут в управление городом? — Наоборот — помогают. Приведу пример. Обратился к одному очень известному предпринимателю: у муниципалитета денег нет, а нам по решению суда надо восстановить гидротехническое сооружение (то есть плотину). Обалдел от реакции: он взял и сделал вообще без обсуждений. — Каким ты видишь свой карьерный трек? Из последнего, что я слышал: тебя якобы рассматривали (или рассматривают) на пост министра инвестиций. — Не могу тебе это подтвердить. Я здесь, в Белоярском, получаю колоссальный жизненный и профессиональный опыт, благодарен губернатору, что он дал мне такую возможность. Если руководитель считает, что я эффективен здесь, значит буду здесь, если будет какое-то другое мнение, будем обсуждать. — Сколько раз ты хотел уйти [с поста мэра], махнув на все рукой? — Классный вопрос. Это знает только один человек и этого достаточно.