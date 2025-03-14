Житель Челябинской области занял второе место в РФ по сумме выигрыша в лотерею

Житель Магнитогорска (Челябинская область) с рекордным для России призом в лотерею размером в 607 млн рублей занял второе место рейтинга по всей стране. Как URA.RU рассказали в пресс-службе организатора розыгрышей «Столото», от пары из Тюмени по сумме выигрыша он отстал всего на 40 миллионов.
«В мае удача улыбнулась жителю региона, который в 8154-м тираже лотереи „Спортлото „4 из 20“ выиграл рекордный для России суперприз среди числовых лотерей от „Столото“. Сумма составила 607 млн 32 тысячи 698 рублей“, — заявили URA.RU в „Столото“.
К концу 2024 года общий призовой фонд превысил 310 миллиардов рублей. Более десяти тысяч человек выиграли призы размером от одного миллиона рублей. Есть среди них и житель Магнитогорска. Супруги Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени в новогоднем 1526-м тираже «Русского лото» выиграли миллиард рублей. На третьей ступени оказался рекордный суперприз лотереи «Рапидо Про» в размере 189,5 млн рублей. Его обладателем в преддверии Нового года стал житель Краснодарского края.
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