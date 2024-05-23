Выигравший 607 млн магнитогорец возглавил топ-5 победителей лотерей в РФ. Список

23 мая 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Житель Магнитогорска (Челябинская область), выигравший в лотерею 607 млн рублей, возглавил топ-5 победителей лотереи «4 из 20». Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», несколько лет данный рекорд принадлежал жителю Пермского края. «На сегодняшний день ТОП-5 рекордных выигрышей лотереи „4 из 20“ выглядит так: 1 место — 607 032 698 рублей победитель из Челябинской области, 2 место — выигрыш 545 947 491 рублей победитель из Пермского края, 3 место — выигрыш 512 261 694 рублей победитель из Южно-Сахалинска, 4 место — выигрыш 492 070 999 рублей победитель из Московской области, 5 место — выигрыш 334 883 756 рублей, победитель из Тверской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Магнитогорец выиграл благодаря своей любимой комбинации чисел 11, 13, 5, 2 в первом поле билета и 6, 17, 10, 3 — во втором. Долгое время его не могли найти. Но все же он объявился и рассказал, что несколько часов не мог поверить в выигрыш. По его словам, чтобы заработать такую сумму ему бы пришлось трудиться 500 лет. Часть выигранных денег мужчина хочет отдать матери и сестре. Оставшуюся часть потратит на строительства загородного дома и благотворительность.