Какие квартиры в новостройках чаще всего покупают пермяки

«Авито Недвижимость»: в Перми вырос спрос на однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем квартиры в новостройках продают за 7,6 млн рублей
В среднем квартиры в новостройках продают за 7,6 млн рублей Фото:

В Перми с января по февраль 2025 года вырос спрос на квартиры на первичном рынке. Большой популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«Интерес к первичному жилью на платформе относительно января 2025 года увеличился. В Перми за месяц интерес к однокомнатным квартирам вырос на 5%»— сказано в сообщении.

Уточняется, что также увеличилось количество квартир, выставленных на продажу. Выбор жилья стал больше на 60%, по сравнению с февралем 2024 года. В среднем квартиры в новостройках Перми продают за 7,6 млн рублей, а «однушки» — за 5,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают квартиру по цене осьминога Николаса Кейджа. Стоимость такого жилья достигает 13 млн рублей.

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В Перми с января по февраль 2025 года вырос спрос на квартиры на первичном рынке. Большой популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости». «Интерес к первичному жилью на платформе относительно января 2025 года увеличился. В Перми за месяц интерес к однокомнатным квартирам вырос на 5%»— сказано в сообщении. Уточняется, что также увеличилось количество квартир, выставленных на продажу. Выбор жилья стал больше на 60%, по сравнению с февралем 2024 года. В среднем квартиры в новостройках Перми продают за 7,6 млн рублей, а «однушки» — за 5,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают квартиру по цене осьминога Николаса Кейджа. Стоимость такого жилья достигает 13 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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