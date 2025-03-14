Какие квартиры в новостройках чаще всего покупают пермяки

В Перми с января по февраль 2025 года вырос спрос на квартиры на первичном рынке. Большой популярностью пользуются однокомнатные квартиры, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«Интерес к первичному жилью на платформе относительно января 2025 года увеличился. В Перми за месяц интерес к однокомнатным квартирам вырос на 5%»— сказано в сообщении.
Уточняется, что также увеличилось количество квартир, выставленных на продажу. Выбор жилья стал больше на 60%, по сравнению с февралем 2024 года. В среднем квартиры в новостройках Перми продают за 7,6 млн рублей, а «однушки» — за 5,8 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми продают квартиру по цене осьминога Николаса Кейджа. Стоимость такого жилья достигает 13 млн рублей.
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