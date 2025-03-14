В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов неонациста Ганула

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Ганула погиб в результате нескольких выстрелов
Ганула погиб в результате нескольких выстрелов Фото:

В Одессе произошло убийство организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 Демьяна Ганула. Он был известен своей антироссийской позицией и действиями по разрушению памятников, связанных с историей Российской империи и Советского Союза. Об этом сообщают военкоры. 

«Украинцы пишут, что убитый — одесский неонацист Демьян Ганул, известный нападениями на людей, осквернением и сносом памятников истории Российской империи и СССР», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подчеркивая, что убийство произошло среди бела дня. Согласно показаниям свидетелей, он пытался скрыться, однако в него было произведено несколько выстрелов. 

Демьян Ганул известен своей деятельностью в рамках организации «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая, экстремистская организация). Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения. Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула в апреле прошлого года, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.

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В Одессе произошло убийство организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 Демьяна Ганула. Он был известен своей антироссийской позицией и действиями по разрушению памятников, связанных с историей Российской империи и Советского Союза. Об этом сообщают военкоры.  «Украинцы пишут, что убитый — одесский неонацист Демьян Ганул, известный нападениями на людей, осквернением и сносом памятников истории Российской империи и СССР», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подчеркивая, что убийство произошло среди бела дня. Согласно показаниям свидетелей, он пытался скрыться, однако в него было произведено несколько выстрелов.  Демьян Ганул известен своей деятельностью в рамках организации «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая, экстремистская организация). Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Тогда во время массовых беспорядков в городе погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения. Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула в апреле прошлого года, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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