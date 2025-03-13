МЧС объявило экстренное предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области 15 марта ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов, а также не оставляйте машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций», — следует из поста в telegram-канале ведомства.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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