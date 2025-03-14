Мужчина пытался поджечь Музей Неизвестного Солдата под Смоленском

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Пожара в здании не произошло (фото из архива)
Пожара в здании не произошло (фото из архива) Фото:

В Смоленской области мужчина попытался поджечь Музей Неизвестного Солдата. По информации telegram-канала SHOT, инцидент произошел в городе Вязьме. 

«Остатки жидкости, которая была внутри, нашли также рядом возле разбитого окна. В результате инцидента повреждения получили пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении, — а также окно и подоконник», — сообщает SHOT детали инцидента.  

В настоящее время правоохранительные органы проводят поиски подозреваемого, который, по предварительным данным, носил темную куртку, капюшон и маску. По информации источника, возраст поджигателя около 25 лет. По предварительным данным, он действовал по заданию украинских кураторов. 

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В Смоленской области мужчина попытался поджечь Музей Неизвестного Солдата. По информации telegram-канала SHOT, инцидент произошел в городе Вязьме.  «Остатки жидкости, которая была внутри, нашли также рядом возле разбитого окна. В результате инцидента повреждения получили пластиковая труба внутри здания — она оплавилась при горении, — а также окно и подоконник», — сообщает SHOT детали инцидента.   В настоящее время правоохранительные органы проводят поиски подозреваемого, который, по предварительным данным, носил темную куртку, капюшон и маску. По информации источника, возраст поджигателя около 25 лет. По предварительным данным, он действовал по заданию украинских кураторов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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