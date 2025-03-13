Куйвашев разрешил конфликт в вотчине УГМК: мэр переходит в правительство

Мэр Режа Карташов займет пост в министерстве экономики Свердловской области

14 марта 2025 в 16:22 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев сделал главе Режа привлекательное предложение Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал план завершения политического кризиса в Реже: мэр Иван Карташов — протеже УГМК, которого не хочет переизбирать половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, — переходит в областное правительство. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «На следующей неделе Карташов напишет заявление по собственному и по предложению губернатора перейдет на должность замминистра экономики. Его [Карташова] заметили и решили забрать в правительство», — уточнил собеседник. По словам другого источника, окончательного решения пока нет. Конкурс по выборам мэра в Реже в самом разгаре. Карташов, возглавивший город при поддержке УГМК (в Реже работает подконтрольная холдингу «Сафьяновская медь») в 2019 году, — один из кандидатов. Его оппоненты Игорь Макаров и Олег Глазунов никакие политические силы не представляют. Второй этап конкурса — рассмотрение программ кандидатов — намечен на конец апреля. Будут ли отменять конкурс и объявлять новый в связи с отставкой Карташова, пока неясно. Объясняя, почему у Карташова испортились отношения с депутатами от «Реж-Хлеба», один из источников URA.RU объяснил: «Карташов — хороший хозяйственник, но не очень умелый политик. Претензии к нему копились давно, он на них особо не реагировал». Получить комментарий самого Карташова не удалось — его телефон отключен. На сообщение в мессенджере он не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал план завершения политического кризиса в Реже: мэр Иван Карташов — протеже УГМК, которого не хочет переизбирать половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, — переходит в областное правительство. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «На следующей неделе Карташов напишет заявление по собственному и по предложению губернатора перейдет на должность замминистра экономики. Его [Карташова] заметили и решили забрать в правительство», — уточнил собеседник. По словам другого источника, окончательного решения пока нет. Конкурс по выборам мэра в Реже в самом разгаре. Карташов, возглавивший город при поддержке УГМК (в Реже работает подконтрольная холдингу «Сафьяновская медь») в 2019 году, — один из кандидатов. Его оппоненты Игорь Макаров и Олег Глазунов никакие политические силы не представляют. Второй этап конкурса — рассмотрение программ кандидатов — намечен на конец апреля. Будут ли отменять конкурс и объявлять новый в связи с отставкой Карташова, пока неясно. Объясняя, почему у Карташова испортились отношения с депутатами от «Реж-Хлеба», один из источников URA.RU объяснил: «Карташов — хороший хозяйственник, но не очень умелый политик. Претензии к нему копились давно, он на них особо не реагировал». Получить комментарий самого Карташова не удалось — его телефон отключен. На сообщение в мессенджере он не ответил.