Куйвашев разрешил конфликт в вотчине УГМК: мэр переходит в правительство

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев согласовал план завершения политического кризиса в Реже: мэр Иван Карташов — протеже УГМК, которого не хочет переизбирать половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, — переходит в областное правительство. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«На следующей неделе Карташов напишет заявление по собственному и по предложению губернатора перейдет на должность замминистра экономики. Его [Карташова] заметили и решили забрать в правительство», — уточнил собеседник. По словам другого источника, окончательного решения пока нет.
Конкурс по выборам мэра в Реже в самом разгаре. Карташов, возглавивший город при поддержке УГМК (в Реже работает подконтрольная холдингу «Сафьяновская медь») в 2019 году, — один из кандидатов. Его оппоненты Игорь Макаров и Олег Глазунов никакие политические силы не представляют. Второй этап конкурса — рассмотрение программ кандидатов — намечен на конец апреля. Будут ли отменять конкурс и объявлять новый в связи с отставкой Карташова, пока неясно.
Объясняя, почему у Карташова испортились отношения с депутатами от «Реж-Хлеба», один из источников URA.RU объяснил: «Карташов — хороший хозяйственник, но не очень умелый политик. Претензии к нему копились давно, он на них особо не реагировал». Получить комментарий самого Карташова не удалось — его телефон отключен. На сообщение в мессенджере он не ответил.
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