В Екатеринбурге пенсионер на «Патриоте» снес пешехода. Фото, видео

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Инспекторы составили административные протоколы
Инспекторы составили административные протоколы Фото:

В Екатеринбурге 14 марта в районе Автовокзала 72-летний водитель УАЗ «Патриот» сбил 71-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Пострадавшего с различными травмами экстренно госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«При повороте на Щорса со Степана Разина водитель УАЗ „Патриот“ не уступил дорогу пешеходу, который уже начал переход на разрешающий сигнал светофора», — пояснили в ведомстве. Инспекторы организовали проверку обстоятельств ДТП.

По словам водителя, перед выездом на перекресток он убедился в отсутствии пешеходов слева от себя, однако не заметил мужчину справа. На виновника ДТП составлены административные протоколы.

Инспекторы организовали проверку на месте аварии
Инспекторы организовали проверку на месте аварии
Фото:

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В Екатеринбурге 14 марта в районе Автовокзала 72-летний водитель УАЗ «Патриот» сбил 71-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Пострадавшего с различными травмами экстренно госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области. «При повороте на Щорса со Степана Разина водитель УАЗ „Патриот“ не уступил дорогу пешеходу, который уже начал переход на разрешающий сигнал светофора», — пояснили в ведомстве. Инспекторы организовали проверку обстоятельств ДТП. По словам водителя, перед выездом на перекресток он убедился в отсутствии пешеходов слева от себя, однако не заметил мужчину справа. На виновника ДТП составлены административные протоколы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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