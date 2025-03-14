В Екатеринбурге 14 марта в районе Автовокзала 72-летний водитель УАЗ «Патриот» сбил 71-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Пострадавшего с различными травмами экстренно госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«При повороте на Щорса со Степана Разина водитель УАЗ „Патриот“ не уступил дорогу пешеходу, который уже начал переход на разрешающий сигнал светофора», — пояснили в ведомстве. Инспекторы организовали проверку обстоятельств ДТП.
По словам водителя, перед выездом на перекресток он убедился в отсутствии пешеходов слева от себя, однако не заметил мужчину справа. На виновника ДТП составлены административные протоколы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!