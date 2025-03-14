У челябинских туристов появился веский повод отдохнуть во Вьетнаме

У туристов из Челябинской области появился хороший повод отправиться на отдых во Вьетнам. Как URA.RU рассказала директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева, 19 марта туда отправится первый рейс из Екатеринбурга. Это снизит стоимость туров.
«В Нячанг можно будет отправиться на прямых рейсах из Екатеринбурга. Полетную программу открыл „Пегас туристик“», — рассказала URA.RU Васильева.
До сих пор летать приходилось через Москву или Казахстан. Сложная логистика увеличивала стоимость пакетных туров. Отдохнуть 11 ночей в марте в двухзвездочном отеле без завтраков стоило на человека минимум 115 тысяч рублей, в отеле на четыре звезды — от 125 тысяч при тех же остальных условиях. При долгом перелете и высоких ценах многие туристы выбирали путевки в Таиланд.
Челябинский гид Александр Приблагин смог сэкономить за счет самостоятельного туризма. С сентября 2024 года он с семьей провел во Вьетнаме три месяца. Путешественники сняли квартиру на первой линии за 27 тысячи рублей в месяц с учетом коммунальных услуг. Питались в кафе для местных. Обед из супа, мяса и риса с чаем на человека обходился в 80 рублей (в переводе на национальную валюту). При этом такое же питание на побережье может стоить до 400 рублей. Семья сняла байк и посещала достопримечательности, платя только за входные билеты. Это значительно снизило стоимость.
«В Нячанге большое сообщество русскоязычных экспатов. Каждый день проходят мероприятия, работает бизнес-клуб. Со многими мы сдружились», — рассказал URA.RU Приблагин.
Васильева добавила, что для туристов, кто едет на короткий срок, выгодней и проще приобрести пакетный тур. Поскольку его стоимость во многом складывалась за счет дорогого перелета, с запуском программы из Екатеринбурга цены могут снизиться, а привлекательность направления возрастет.
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