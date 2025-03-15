Насекомые-каннибалы движутся из Челябинской в Свердловскую область

Из-за глобального потепления из Аркаима в Свердловскую область идут богомолы
© Служба новостей «URA.RU»
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Богомол. Челябинск, насекомое, богомол
Глобальное потепление делает Средний Урал комфортным для богомолов Фото:

Типичные обитатели южных районов — богомолы — приближаются к Свердловской области. Интересным наблюдением с URA.RU поделился Алексей Гилев — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН.

«Раз климат теплеет, южным насекомым становится комфортно, и они идут к нам. Например, на юге Челябинской области, в районе Аркаима, есть богомолы, их уже находят севернее, в районе самого Челябинска. К нам они еще не пришли, но сильно продвинулись к нашим границам», — отметил Гилев.

Как следует из открытых источников, богомолы — плотоядные насекомые, и питаются только живой пищей. Они могут охотиться на других насекомых и даже ящериц, лягушек, мелких птиц и грызунов. Известно, что самки богомолов иногда во время спаривания проявляют каннибализм и пожирают голову самца. Это делается, чтобы получить дополнительный белок, который поможет развиваться потомству.

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Типичные обитатели южных районов — богомолы — приближаются к Свердловской области. Интересным наблюдением с URA.RU поделился Алексей Гилев — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН. «Раз климат теплеет, южным насекомым становится комфортно, и они идут к нам. Например, на юге Челябинской области, в районе Аркаима, есть богомолы, их уже находят севернее, в районе самого Челябинска. К нам они еще не пришли, но сильно продвинулись к нашим границам», — отметил Гилев. Как следует из открытых источников, богомолы — плотоядные насекомые, и питаются только живой пищей. Они могут охотиться на других насекомых и даже ящериц, лягушек, мелких птиц и грызунов. Известно, что самки богомолов иногда во время спаривания проявляют каннибализм и пожирают голову самца. Это делается, чтобы получить дополнительный белок, который поможет развиваться потомству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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