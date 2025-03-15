Насекомые-каннибалы движутся из Челябинской в Свердловскую область

Типичные обитатели южных районов — богомолы — приближаются к Свердловской области. Интересным наблюдением с URA.RU поделился Алексей Гилев — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН.
«Раз климат теплеет, южным насекомым становится комфортно, и они идут к нам. Например, на юге Челябинской области, в районе Аркаима, есть богомолы, их уже находят севернее, в районе самого Челябинска. К нам они еще не пришли, но сильно продвинулись к нашим границам», — отметил Гилев.
Как следует из открытых источников, богомолы — плотоядные насекомые, и питаются только живой пищей. Они могут охотиться на других насекомых и даже ящериц, лягушек, мелких птиц и грызунов. Известно, что самки богомолов иногда во время спаривания проявляют каннибализм и пожирают голову самца. Это делается, чтобы получить дополнительный белок, который поможет развиваться потомству.
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