В Свердловской области подорожали продукты для бутербродов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подорожали практически все ингредиенты для бутерброда, кроме колбасы
Подорожали практически все ингредиенты для бутерброда, кроме колбасы Фото:

В Свердловской области подорожали практически все основные ингредиенты для бутербродов. За неделю цены выросли на хлеб, сыр, сливочное масло и яйца, которые используют для тостов. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат. 

Так, с 3 по 10 марта ржаной хлеб подорожал на 0,48% — до 109,03 рубля в среднем, а пшеничный хлеб — до 112,96 рубля в среднем (+0,7%). Сыр вырос в цене на 1,76% и стал стоить 955,62 рубля в среднем за килограмм. 

Сливочное масло в среднем продавали по 1218,92 рубля (+1,29%) за килограмм. Десяток яиц в среднем можно было купить за 107,33 рубля (+1,86%). 

Единственным ингредиентом для бутербродов, который подешевел, оказалась колбаса. Вареная стала стоить 552,52 рубля за килограмм в среднем (-0,79%), а полукопченая — 715,75 рубля в среднем (-0,09%).

Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области подорожали овощи. Особенно сильный скачок цен пришелся на свеклу и картофель. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области подорожали практически все основные ингредиенты для бутербродов. За неделю цены выросли на хлеб, сыр, сливочное масло и яйца, которые используют для тостов. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.  Так, с 3 по 10 марта ржаной хлеб подорожал на 0,48% — до 109,03 рубля в среднем, а пшеничный хлеб — до 112,96 рубля в среднем (+0,7%). Сыр вырос в цене на 1,76% и стал стоить 955,62 рубля в среднем за килограмм.  Сливочное масло в среднем продавали по 1218,92 рубля (+1,29%) за килограмм. Десяток яиц в среднем можно было купить за 107,33 рубля (+1,86%).  Единственным ингредиентом для бутербродов, который подешевел, оказалась колбаса. Вареная стала стоить 552,52 рубля за килограмм в среднем (-0,79%), а полукопченая — 715,75 рубля в среднем (-0,09%). Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области подорожали овощи. Особенно сильный скачок цен пришелся на свеклу и картофель. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...