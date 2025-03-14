В Свердловской области подорожали продукты для бутербродов

В Свердловской области подорожали практически все основные ингредиенты для бутербродов. За неделю цены выросли на хлеб, сыр, сливочное масло и яйца, которые используют для тостов. Актуальную аналитику опубликовал Свердловскстат.
Так, с 3 по 10 марта ржаной хлеб подорожал на 0,48% — до 109,03 рубля в среднем, а пшеничный хлеб — до 112,96 рубля в среднем (+0,7%). Сыр вырос в цене на 1,76% и стал стоить 955,62 рубля в среднем за килограмм.
Сливочное масло в среднем продавали по 1218,92 рубля (+1,29%) за килограмм. Десяток яиц в среднем можно было купить за 107,33 рубля (+1,86%).
Единственным ингредиентом для бутербродов, который подешевел, оказалась колбаса. Вареная стала стоить 552,52 рубля за килограмм в среднем (-0,79%), а полукопченая — 715,75 рубля в среднем (-0,09%).
Ранее URA.RU рассказывало, что за неделю в Свердловской области подорожали овощи. Особенно сильный скачок цен пришелся на свеклу и картофель.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!