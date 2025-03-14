Власти рассказали о состоянии пермячки, на которую с крыши рухнул снег

Мэрия Перми: женщина, на которую с крыши упал снег, отказалась от медпомощи
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Женщину предупредили о потенциальной опасности сотрудники УК
Женщину предупредили о потенциальной опасности сотрудники УК Фото:

Возле дома на улице Ольховской на Кислотных дачах в Перми снег сошел прямо на голову женщине, которая проходила мимо. После этого она встала и пошла в сторону подъезда. Видео распространилось в сети 13 марта. Ситуацию прокомментировали районные власти.

«В момент, который попал на видео, рабочие УК как раз находились на крыше и занимались ее чисткой. По данным управляющей организации, внизу находился человек, который обеспечивал безопасность. Специалисты, работавшие на месте, утверждают, что из магазина вышла жительница и пошла в направлении подъездов. Ее попросили обойти огороженную территорию, но она проигнорировала просьбу и пошла дальше. В это время и сошел снег», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Орджоникидзевского района Перми.

В мэрии добавили, что пермячке предложили медицинскую помощь. Однако она от нее отказалась по причине того, что чувствует себя нормально.

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Возле дома на улице Ольховской на Кислотных дачах в Перми снег сошел прямо на голову женщине, которая проходила мимо. После этого она встала и пошла в сторону подъезда. Видео распространилось в сети 13 марта. Ситуацию прокомментировали районные власти. «В момент, который попал на видео, рабочие УК как раз находились на крыше и занимались ее чисткой. По данным управляющей организации, внизу находился человек, который обеспечивал безопасность. Специалисты, работавшие на месте, утверждают, что из магазина вышла жительница и пошла в направлении подъездов. Ее попросили обойти огороженную территорию, но она проигнорировала просьбу и пошла дальше. В это время и сошел снег», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Орджоникидзевского района Перми. В мэрии добавили, что пермячке предложили медицинскую помощь. Однако она от нее отказалась по причине того, что чувствует себя нормально.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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