В Пермском крае браков стало больше, чем разводов

В 2025 году в Прикамье заключили 1907 браков
В Пермском крае стали реже разводиться. При этом увеличилось количество свадеб. Об этом говорит статистика краевого комитета ЗАГС.
«За первые два месяца 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано 1 907 браков и 1 215 разводов. За тот же период прошлого года в регионе браков было меньше — 1 500, а разводов больше — 1895», — следует из информации на сайте краевого комитета ЗАГС.
В Перми количество браков в 2025 году выросло на 26% — с 768 до 968. Развелись на 28% меньше пар — 614 против 851.
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