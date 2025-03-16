16 марта 2025
15 марта 2025

В Пермском крае браков стало больше, чем разводов

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году в Прикамье заключили 1907 браков
В 2025 году в Прикамье заключили 1907 браков Фото:

В Пермском крае стали реже разводиться. При этом увеличилось количество свадеб. Об этом говорит статистика краевого комитета ЗАГС.

«За первые два месяца 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано 1 907 браков и 1 215 разводов. За тот же период прошлого года в регионе браков было меньше — 1 500, а разводов больше — 1895», — следует из информации на сайте краевого комитета ЗАГС.

В Перми количество браков в 2025 году выросло на 26% — с 768 до 968. Развелись на 28% меньше пар — 614 против 851.

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В Пермском крае стали реже разводиться. При этом увеличилось количество свадеб. Об этом говорит статистика краевого комитета ЗАГС. «За первые два месяца 2025 года в Пермском крае было зарегистрировано 1 907 браков и 1 215 разводов. За тот же период прошлого года в регионе браков было меньше — 1 500, а разводов больше — 1895», — следует из информации на сайте краевого комитета ЗАГС. В Перми количество браков в 2025 году выросло на 26% — с 768 до 968. Развелись на 28% меньше пар — 614 против 851.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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