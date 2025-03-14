Минюст внес писательницу Боссарт и политолога Обухова в список иноагентов

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В список иноагентов добавили трех человек
В список иноагентов добавили трех человек Фото:

Министерство юстиций Российской Федерации дополнило список иноагентов. Туда вошли трое активистов: Андрей Аксенов*, Алла Боссарт**, Герман Обухов***. Сообщается, что причиной стало их участие в создании и распространении материалов и сообщений, которые, по мнению властей, содержат недостоверную информацию о действиях правительства и политике России.

«14 марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Аксенов, А.Б. Боссарт, Г.В. Обухов», — указано в сообщении на официальном сайте Минюста. Все трое дополнивших список выступали против специальной военной операции на Украине.

Аксенов и Обухов проживают за пределами Российской Федерации. Вместе с Боссарт они обвиняются в распространении сообщений от иностранных агентов и формировании негативного образа Вооруженных Сил России. Обухов, кроме того, занимает должность руководителя иностранного фонда.

*признан иноагентом в РФ

**признана иноагентом в РФ 

***признан иноагентом в РФ

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Министерство юстиций Российской Федерации дополнило список иноагентов. Туда вошли трое активистов: Андрей Аксенов*, Алла Боссарт**, Герман Обухов***. Сообщается, что причиной стало их участие в создании и распространении материалов и сообщений, которые, по мнению властей, содержат недостоверную информацию о действиях правительства и политике России. «14 марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Аксенов, А.Б. Боссарт, Г.В. Обухов», — указано в сообщении на официальном сайте Минюста. Все трое дополнивших список выступали против специальной военной операции на Украине. Аксенов и Обухов проживают за пределами Российской Федерации. Вместе с Боссарт они обвиняются в распространении сообщений от иностранных агентов и формировании негативного образа Вооруженных Сил России. Обухов, кроме того, занимает должность руководителя иностранного фонда. *признан иноагентом в РФ **признана иноагентом в РФ  ***признан иноагентом в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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