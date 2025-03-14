Минюст внес писательницу Боссарт и политолога Обухова в список иноагентов

Министерство юстиций Российской Федерации дополнило список иноагентов. Туда вошли трое активистов: Андрей Аксенов*, Алла Боссарт**, Герман Обухов***. Сообщается, что причиной стало их участие в создании и распространении материалов и сообщений, которые, по мнению властей, содержат недостоверную информацию о действиях правительства и политике России.
«14 марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Н. Аксенов, А.Б. Боссарт, Г.В. Обухов», — указано в сообщении на официальном сайте Минюста. Все трое дополнивших список выступали против специальной военной операции на Украине.
Аксенов и Обухов проживают за пределами Российской Федерации. Вместе с Боссарт они обвиняются в распространении сообщений от иностранных агентов и формировании негативного образа Вооруженных Сил России. Обухов, кроме того, занимает должность руководителя иностранного фонда.
*признан иноагентом в РФ
**признана иноагентом в РФ
***признан иноагентом в РФ
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