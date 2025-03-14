В Челябинске после пластики груди и живота умерла пациентка

В Челябинске в одной из частных клиник после пластики груди и живота умерла пациентка. Муж обвиняет в халатности врачей, сообщил он журналистам.
«Поначалу казалось, что операция прошла успешно, однако вскоре Анна рассказала, что врачи бросили ее одну в палате без ухода и воды. Через день после операции Анна не вышла на связь, лечащий врач сообщил родным, что у нее оторвался тромб», — рассказал супруг, пишет telegram-канал «Shot проверка».
Три дня женщина провела в реанимации. Муж, навещая супругу, заметил, что у нее сильно вздута шея, грудная клетка ходит ходуном от аппарата ИВЛ. Но врачи заверили, что все в норме. Вечером мужу сообщили о стабилизации состояния, а на следующий день Анна умерла. У 39-летней женщины осталось трое детей 4, 8 и 12 лет.
Перед операцией Анна сдавала анализы и все было в норме, противопоказаний врачи не выявили. Операция стоила 560 тысяч рублей.
Вскрытие показало, что причиной смерти стала легочная эмболия, тромбоз вен и осложнение на сосуды. Близкие говорят, что сама операция длилась более четырех часов вместо трех заявленных. «Расхаживать» во избежание тромбоза Анну должны были через шесть часов после операции, но разрешили встать только на следующий день. Это могло привести к смерти, уверен убитый горем муж. Он намерен в суде доказать вину врачей.
В самой клинике журналистам посоветовали связаться с хирургом, который проводил операцию. После чего бросили трубку и не стали продолжать разговор.
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