Рубио заявил, что США в выходные примут решение по миру на Украине

На встрече глав внешнеполитических ведомств G7, проходящей в канадской провинции Квебек, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о ближайших планах Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине. По его словам, американская сторона планирует изучить позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные, а также принять решение о своих последующих шагах. Информацию приводит Sky News.
«США изучат позицию РФ по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах», — сообщает Sky News в соцсети X со ссылкой на Рубио. Также было заявлено, что контакты спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ в Москве были охарактеризованы как продуктивные и позитивные. «Есть поводы для оптимизма», — отметил Рубио.
На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выразил ожидания от России по демонстрации серьезности намерений в урегулировании украинского конфликта, подчеркнув, что одного телефонного звонка для решения такой сложной проблемы недостаточно. Он также указал на необходимость многоэтапного подхода для достижения стабильного и справедливого решения, что подтверждает сложность и длительность предстоящего процесса.
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