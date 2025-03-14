Рубио заявил, что США в выходные примут решение по миру на Украине

Рубио: мы изучим позицию РФ и примем решение о своих дальнейших шагах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа
Рубио прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На встрече глав внешнеполитических ведомств G7, проходящей в канадской провинции Квебек, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о ближайших планах Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине. По его словам, американская сторона планирует изучить позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные, а также принять решение о своих последующих шагах. Информацию приводит Sky News.

«США изучат позицию РФ по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах», — сообщает Sky News в соцсети X со ссылкой на Рубио. Также было заявлено, что контакты спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ в Москве были охарактеризованы как продуктивные и позитивные. «Есть поводы для оптимизма», — отметил Рубио.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выразил ожидания от России по демонстрации серьезности намерений в урегулировании украинского конфликта, подчеркнув, что одного телефонного звонка для решения такой сложной проблемы недостаточно. Он также указал на необходимость многоэтапного подхода для достижения стабильного и справедливого решения, что подтверждает сложность и длительность предстоящего процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На встрече глав внешнеполитических ведомств G7, проходящей в канадской провинции Квебек, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о ближайших планах Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине. По его словам, американская сторона планирует изучить позицию России по украинскому урегулированию в ближайшие выходные, а также принять решение о своих последующих шагах. Информацию приводит Sky News. «США изучат позицию РФ по украинскому урегулированию в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах», — сообщает Sky News в соцсети X со ссылкой на Рубио. Также было заявлено, что контакты спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ в Москве были охарактеризованы как продуктивные и позитивные. «Есть поводы для оптимизма», — отметил Рубио. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио выразил ожидания от России по демонстрации серьезности намерений в урегулировании украинского конфликта, подчеркнув, что одного телефонного звонка для решения такой сложной проблемы недостаточно. Он также указал на необходимость многоэтапного подхода для достижения стабильного и справедливого решения, что подтверждает сложность и длительность предстоящего процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...