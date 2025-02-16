16 февраля 2025

В США раскрыли, чего ждут в ближайшее время от России по вопросу окончания СВО

Госсекретарь Рубио: США ждут от России подтверждения готовности закончить СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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США не ждут, что конфликт получится решить быстро
США не ждут, что конфликт получится решить быстро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты ожидают от России действий, подтверждающих серьезность намерений по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

«США в ближайшие дни и недели ожидают от России подтверждения серьезности своих намерений по Украине... В конце концов, одним телефонным звонком мир не установишь. Один телефонный звонок не решит проблему такого сложного конфликта, как этот», — отметил Рубио в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, госсекретарь напомнил о сложности предстоящего процесса. Он указал, что для достижения стабильного и справедливого решения, защищающего суверенитет Украины и предотвращающего новые конфликты, потребуется время и многоэтапный подход. Рубио выразил стремление администрации президента США Дональда Трампа к долгосрочному урегулированию ситуации.

США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией, сообщило ранее агентство Bloomberg. При этом Штаты отправили Украине план по передаче части полезных ископаемых своему западному союзнику.

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Соединенные Штаты ожидают от России действий, подтверждающих серьезность намерений по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. «США в ближайшие дни и недели ожидают от России подтверждения серьезности своих намерений по Украине... В конце концов, одним телефонным звонком мир не установишь. Один телефонный звонок не решит проблему такого сложного конфликта, как этот», — отметил Рубио в интервью телеканалу CBS. Кроме того, госсекретарь напомнил о сложности предстоящего процесса. Он указал, что для достижения стабильного и справедливого решения, защищающего суверенитет Украины и предотвращающего новые конфликты, потребуется время и многоэтапный подход. Рубио выразил стремление администрации президента США Дональда Трампа к долгосрочному урегулированию ситуации. США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией, сообщило ранее агентство Bloomberg. При этом Штаты отправили Украине план по передаче части полезных ископаемых своему западному союзнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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