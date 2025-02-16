В США раскрыли, чего ждут в ближайшее время от России по вопросу окончания СВО

Соединенные Штаты ожидают от России действий, подтверждающих серьезность намерений по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
«США в ближайшие дни и недели ожидают от России подтверждения серьезности своих намерений по Украине... В конце концов, одним телефонным звонком мир не установишь. Один телефонный звонок не решит проблему такого сложного конфликта, как этот», — отметил Рубио в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, госсекретарь напомнил о сложности предстоящего процесса. Он указал, что для достижения стабильного и справедливого решения, защищающего суверенитет Украины и предотвращающего новые конфликты, потребуется время и многоэтапный подход. Рубио выразил стремление администрации президента США Дональда Трампа к долгосрочному урегулированию ситуации.
США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией, сообщило ранее агентство Bloomberg. При этом Штаты отправили Украине план по передаче части полезных ископаемых своему западному союзнику.
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