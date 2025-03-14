В пятницу, 14 марта, Москва и Московская область оказались под воздействием шторма, силу которого оценили в 9 баллов. МЧС России выпустило экстренное предупреждение, информируя о непогоде с порывами ветра до 22 м/с и интенсивных осадках в виде дождя.
В связи с ухудшением погодных условий в столице было принято решение о закрытии нескольких крупных парков, включая парк Горького и сад «Эрмитаж» для обеспечения безопасности посетителей и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций. Городские службы находятся в повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные последствия шторма. Подробнее о том, как Москва и область переживает девятибалльный шторм, — в материале URA.RU.
Власти закрывают городские парки
Вследствие сильного ветра, достигшего порывов до 17 м/с, московские власти приняли решение закрыть на день все крупные городские парки и отменить публичные мероприятия. Из-за ухудшения погодных условий также приостановлена работа канатной дороги на ВДНХ.
Среди закрытых на вход объектов — Московский зоопарк, парк Горького, сад «Эрмитаж», Таганский парк, сад имени Баумана, Северные парки, Лианозовский парк, усадьба «Воронцово», парк «Ходынское поле», парк имени 50-летия октября, парк «Дубки» и Гончаровский, а также музей-заповедник «Кузьминки-Люблино».
Закрыт Московский зоопарк
В связи с ухудшением погодных условий и сильным ветром Московский зоопарк объявил о временном закрытии для посетителей. Решение о приостановке работы зоопарка было принято в целях безопасности как посетителей, так и животных.
Администрация зоопарка сообщает, что дальнейшее решение о возобновлении работы будет приниматься на основе метеорологических прогнозов и текущей погодной ситуации. Посетителям рекомендуется отслеживать погодные условия и планировать свои посещения соответственно.
Прогноз Гидрометцентра
По данным Гидрометцентра РФ, штормовые порывы ветра, которые обрушились на столицу, должны стихнуть к 23:00 московского времени сегодняшнего дня. Тем временем, в Подмосковье метеорологи продлили желтый уровень погодной опасности до 09:00 мск субботы. Желтый уровень опасности объявляется при условиях, которые могут привести к определенному риску для населения и инфраструктуры, но не являются критически опасными.
Рекомендация Аэрофлота
Авиакомпания «Аэрофлот» призывает пассажиров использовать услуги «Аэроэкспресса» для поездок в аэропорт Домодедово в связи с непогодой в столичном регионе. По информации компании, поезда курсируют по расписанию, несмотря на штормовые условия.
Деревья сносит ветром
Из-за сильного ветра, сопровождающегося штормовым предупреждением, происходят частые случаи падения деревьев. Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что все поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, чтобы минимизировать возможные неудобства для горожан и предотвратить дальнейшие аварийные ситуации.
С крыш улетает кровля
Из-за сильного шторма, обрушившегося на столицу, непредвиденный инцидент произошел на парковке торгового центра «Персей», расположенного на Ленинградском шоссе. Ветер сорвал рубероид с крыши здания, который затем покрыл несколько припаркованных автомобилей, создав вид закрытой парковки.
По предварительной информации, не повезло от пяти до семи машинам, которые оказались под неожиданным «одеялом» из рубероида. В настоящее время оценивается степень повреждений автомобилей, для чего необходимо аккуратно снять материал с машин.
Падение столба на Павелецком вокзале
На месте падения фонарного столба в тоннеле возле Павелецкого вокзала работают экстренные службы. Инцидент, произошедший сегодня, создал значительные затруднения для автомобильного движения в этом ключевом транспортном узле столицы. По предварительной информации, один автомобиль получил повреждения в результате падения столба. Водители, проезжающие через тоннель, сообщают о замедлении движения и увеличении времени в пути.
Экстренные службы быстро отреагировали на происшествие и приступили к работам по устранению последствий. Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее освободить проезд и минимизировать неудобства для водителей. Власти призывают граждан избегать данного участка дороги и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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