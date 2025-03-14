Адвокат объяснил, грозит ли внуку Пугачевой суд в России

Певца Никиту Преснякова и его жену Алену Краснову может ждать ответственность, если они вернутся в Россию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил адвокат Евгений Тонкий, комментируя информацию о том, что на супругов подали в суд.
«Несмотря на то, что семья Пресняковых уже несколько лет живет на территории США, их статусы в качестве индивидуальных предпринимателей в России не прекращены. Следовательно, при удовлетворении заявленных требований судом, судебные приставы смогут обратить взыскание на имущество ответчика ИП Пресняковой Елене Романовне, находящееся в пределах территории Российской Федерации (при его наличии)», — пояснил адвокат.
На супругов подал в суд предприниматель Олег Кацуба, который требует выплатить ему 2,3 млн рублей. Причины иска пока не раскрываются. Ранее Кацуба сотрудничал с Пресняковым как бизнес-партнер. Сам Никита Пресняков указан в исковом заявлении в качестве третьего лица, то есть требование предъявлено не к нему. В настоящий момент исковое заявление оставлено арбитражным судом без движения, оно не принято к производству.
Никита Пресняков и Алена Краснова покинули Россию в 2022 году. С тех пор внук Аллы Пугачевой не прилетал в Москву, его жена тайно посещала столицу. Никита делает карьеру в США в качестве клипмейкера, а также занимается своей музыкой.
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