На уехавшего в США внука Пугачевой и его жену подали в суд

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На жену Никиты Преснякова подали в суд
На жену Никиты Преснякова подали в суд Фото:

На уехавшего в США внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его жену Алену Краснову подал в суд предприниматель Олег Кацуба. Он потребовал от Красновой выплатить 2,3 млн рублей.

«Кацуба требует с Красновой 2,3 млн рублей», — приводит «Газета.ру» сообщение telegram-канала «Светский хроник». Причины, послужившие основанием для начала судебного процесса, на данный момент остаются неясными. В данном деле торговая компания «Нико спорт», где Краснова занимает должность генерального директора, участвует в деле как третья сторона. Отмечается, что Кацуба в прошлом сотрудничал с Пресняковыми как бизнес-партнер.

Конфликт между сторонами возник на фоне финансовых трудностей компании «Нико спорт», которая за прошедший год показала значительные убытки в один млн рублей, а большая часть ее процессов была вовсе заморожена. В 2022 году выручка фирмы составила всего 10,5 млн рублей.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в 2022 году. Там он начал карьеру в сфере клипмейкинга под псевдонимом Nick Pres.

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На уехавшего в США внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его жену Алену Краснову подал в суд предприниматель Олег Кацуба. Он потребовал от Красновой выплатить 2,3 млн рублей. «Кацуба требует с Красновой 2,3 млн рублей», — приводит «Газета.ру» сообщение telegram-канала «Светский хроник». Причины, послужившие основанием для начала судебного процесса, на данный момент остаются неясными. В данном деле торговая компания «Нико спорт», где Краснова занимает должность генерального директора, участвует в деле как третья сторона. Отмечается, что Кацуба в прошлом сотрудничал с Пресняковыми как бизнес-партнер. Конфликт между сторонами возник на фоне финансовых трудностей компании «Нико спорт», которая за прошедший год показала значительные убытки в один млн рублей, а большая часть ее процессов была вовсе заморожена. В 2022 году выручка фирмы составила всего 10,5 млн рублей. Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в 2022 году. Там он начал карьеру в сфере клипмейкинга под псевдонимом Nick Pres.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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