США отказались сейчас давать гарантии безопасности Украине

Гарантировать безопасность для Украины можно только в будущем после переговоров с Россией. Сейчас этого сделать нельзя. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Квебек.
«Гарантии безопасности Украины в долгосрочной перспективе нужно будет выработать в рамках второго этапа переговоров. Но мы не можем добраться до второго этапа, пока не пройдем первый», — передает ТАСС слова Рубио.
По мнению американского госсекретаря, на завершающем этапе переговоров о безопасности Украины со всеми заинтересованными странами появятся контуры будущего мирного договора. Он добавил, что только в рамках согласованных позиций сторон конфликта можно будет рассуждать о территориях.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает перемирие на Украине, но отметил его нюансы. Он добавил, что необходимо договориться о прочном и долгосрочном мире, передает «Национальная служба новостей».
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