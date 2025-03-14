14 марта 2025

США отказались сейчас давать гарантии безопасности Украине

Рубио: США намерены в будущем обсудить гарантии безопасности для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубио прокомментировал перспективы переговоров по Украине
Рубио прокомментировал перспективы переговоров по Украине Фото:

Гарантировать безопасность для Украины можно только в будущем после переговоров с Россией. Сейчас этого сделать нельзя. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Квебек.

«Гарантии безопасности Украины в долгосрочной перспективе нужно будет выработать в рамках второго этапа переговоров. Но мы не можем добраться до второго этапа, пока не пройдем первый», — передает ТАСС слова Рубио.

По мнению американского госсекретаря, на завершающем этапе переговоров о безопасности Украины со всеми заинтересованными странами появятся контуры будущего мирного договора. Он добавил, что только в рамках согласованных позиций сторон конфликта можно будет рассуждать о территориях.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает перемирие на Украине, но отметил его нюансы. Он добавил, что необходимо договориться о прочном и долгосрочном мире, передает «Национальная служба новостей».

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Гарантировать безопасность для Украины можно только в будущем после переговоров с Россией. Сейчас этого сделать нельзя. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в канадской провинции Квебек. «Гарантии безопасности Украины в долгосрочной перспективе нужно будет выработать в рамках второго этапа переговоров. Но мы не можем добраться до второго этапа, пока не пройдем первый», — передает ТАСС слова Рубио. По мнению американского госсекретаря, на завершающем этапе переговоров о безопасности Украины со всеми заинтересованными странами появятся контуры будущего мирного договора. Он добавил, что только в рамках согласованных позиций сторон конфликта можно будет рассуждать о территориях. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает перемирие на Украине, но отметил его нюансы. Он добавил, что необходимо договориться о прочном и долгосрочном мире, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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